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    《台東》重陽敬老 卑南表揚11模範老人

    卑南鄉阿婆們全神貫注打彈珠檯。（記者黃明堂攝）

    卑南鄉阿婆們全神貫注打彈珠檯。（記者黃明堂攝）

    2020/10/16 05:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣卑南鄉公所昨天舉辦「109年慶祝重陽節模範老人暨敬老楷模表揚」，以「舊情綿綿」為主題，邀請長輩們玩懷舊遊戲闖五關，還有「群星會」考驗長輩們的記憶力。

    在太平村文衡殿看到童年的「鐺工仔」、「彈珠檯」、「十八豆仔」打香腸等遊戲，長輩們紛紛下場回味，只要贏關主就可獲尪仔標一張，兌換香噴噴的現烤香腸，大家爭先恐後玩得不亦樂乎。

    今年最高齡受獎人是96歲的歐陽中，也是全縣最年長的模範老人，從鄉長許文獻手中接過賀匾時歡喜溢於言表。他說，不老秘訣就是不計較、偶爾打牌、下棋、參加各式活動，最重要是把時間控制好，生活規律人就不易老。

    他的女兒歐陽華也說，或許有人認為老人是累贅，但她覺得家有一老如有一寶，她的父親就真的是寶，有他在的地方，子女才覺得踏實。

    許文獻表示，今年在疫情的干擾下，卑南鄉依然完成6個文化健康站的建置，目的就是希望能讓長輩們都能走出家門學習新知、享受課程，回家後跟孫子聊FB、IG、聊YouTube時才不會搭不上話。

    此次接受表揚的模範老人有初鹿村林朝全、美農村吳德淵、東興村歐陽中、利嘉村陽照蘭、太平村陳黃香油、泰安村張阿信、溫泉村翁源松、賓朗村陳義和、嘉豐村黃榮華、富源村謝好名、明峰村周吳秀英等11位。

    敬老楷模受獎的有：初鹿村許玉山、美農村曾俊凱、東興村蘇天祥、利嘉村林劉秀花、太平村李瑟華、泰安村詹劉桂美、溫泉村劉陳瑞珍、賓朗村蔡勝央、富源村黃玉清、明峰村郭克芬、利吉村陳雯旂、富山村王秀珠等12位。

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