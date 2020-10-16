主動脈剝離 一親等有病史風險增6.82倍

主動脈剝離分作A、B型。（長庚醫院提供）

2020/10/16 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕主動脈剝離在台灣是罕見但致死率極高的急症；長庚醫院研究團隊花費三年研究，確認主動脈剝離和遺傳有強烈關聯，有家族病史者會顯著增加家族成員的發病風險，一親等的發病風險甚至可能高達六．八二倍。

每年近兩千國人發病 5成恐猝死

藝人「小鬼」黃鴻升因主動脈剝離猝逝，這項急症被廣泛注意。國內主動脈剝離的發生率每年約十萬分之五至十，每年大約有近二千人發病，五十％的主動脈剝離在發病時就可能猝死。

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為找出疾病的危險因子加以預防及改善治療結果，林口長庚醫院團隊用台灣健保資料庫，針對二萬三八六八名病患及全台四百五十六萬個家庭做研究，結果發現，主動脈剝離疾病的發生，「遺傳因素所佔比率超過一半」，有家族病史者會顯著增加家族成員的發病風險。

長庚研究發現 遺傳因素佔比過半

研究團隊排除諸如馬凡氏症候群等其他因素後，比較發現，如果父母曾有主動脈剝離病史，子女發病風險也會增高，和父母沒有病史的一般患者比較，有病史者的「一親等的發病風險可達六．八二倍」。此外，有家族病史的主動脈剝離患者如果發病，發病年紀通常較輕，相較於沒有家族病史者也有較高比率需要接受外科手術。

分兩型 升主動脈剝離Ａ型風險高

這項研究已在九月發表於國際期刊《美國心臟病學會雜誌（Journal of the American College of Cardiology）》。

心臟外科醫師陳紹緯指出，主動脈是將心臟血液輸送到全身的大血管，結構有內、中、外三層，當內層有破裂使血液跑到中層及外層間，血流便會將主動脈撕裂剝離成兩個腔室，造成主動脈剝離，恐造成大出血，是猝死常見的原因之一。

主動脈剝離分為Ａ型及Ｂ型，「升主動脈」有剝離，為風險性較高的Ａ型，若沒有則是Ｂ型。陳紹緯說，因升主動脈在心包膜裡面，若升主動脈有剝離滲血，心臟會越難伸展甚至跳不動，風險較高。

Ａ型需緊急手術 Ｂ型可用藥物控制

Ａ型需緊急開胸手術進行人工血管置換，若不手術，八十至九十％病人會死亡，特別在發病初期，每小時約增一％死亡率。Ｂ型則大多數可用藥物控制，如有併發症可用主動脈支架來治療。

醫師提醒，有主動脈剝離家族史的民眾應盡早至專科門診追蹤、做影像檢查，並嚴格控制血壓及戒菸，改善不良的生活習慣。

萬一已經發病，治療後仍須嚴密控制血壓和電腦斷層追蹤，因為不論Ａ型或Ｂ型的主動脈剝離，長期都有可能因形成主動脈瘤而需後續手術治療。

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