萊豬案 立院先開公聽會再審查

立法院舉行經濟、社會福利及衛生環境、外交及國防、財政、教育及文化委員會等五個委員會聯席會議，審查行政院農委會萊克多巴胺相關行政命令，國民黨、民眾黨等在野黨要求先辦公聽會再審查。（記者陳志曲攝）

2020/10/15 05:30

〔記者簡惠茹、李欣芳／綜合報導〕美萊豬戰場再開，立法院昨天原排定要審查行政院農委會萊克多巴胺相關行政命令，但國民黨團要求先辦公聽會再審查，經過朝野協商後，決議由經濟委員會召委賴瑞隆擇期召開公聽會後再審查。

農委會主委陳吉仲說明，農委會尊重朝野協商結果，先辦公聽會再審查，公聽會場次時間由立法院決定。至於立委要求新增萊豬貨品分類號列（CCC code），新增萊豬貨號不屬農委會業務，需要由相關部會說明。

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陳時中：稽查人力擬增百名

明年元旦放寬萊克多巴胺美豬進口，有關稽查人力不足引發外界疑慮。衛福部長陳時中昨表示，已向行政院提出計畫，未來會增編檢驗、人力經費來提升檢驗量能，經費估計上億元，將增加100名檢驗人力。行政院發言人丁怡銘受訪表示，政院支持編列相關檢驗人力等經費。

立法院衛環、經濟、外交及國防、財政、教育及文化委員會昨召開聯席會議審查修正「動物用藥殘留標準」、「進口牛肉檢疫及查驗作業程序」、「美國及加拿大牛及其產品之進口規定」等美豬開放的行政命令，引發朝野有關行政命令審查的攻防，若年底未能通過，恐波及政府明年元旦放寬萊克多巴胺美豬進口時程。丁怡銘表示，行政院尊重立院的審查，行政部門當然希望能夠盡快完備程序。

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