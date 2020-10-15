台灣女婿回饋泰北鄉親 美味擄獲米其林

李文（左）與股東蘇亮妃（右）。（記者歐素美攝）

2020/10/15 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕59歲的泰北華僑李文，17歲來台念書，因緣際會成為台灣女婿，在台中落地生根。25年前，他在台中市開設第一家湄南河料理，2年前更在南屯區開設「湄南河泰式庭園餐廳」，發願每年盈餘回饋10%幫助泰北鄉親，今年獲米其林餐盤推薦。

李文有11個兄弟姊妹，早期生長在泰北，生活困苦。他說，當時幸運獲得台灣政府提供學費，讓他來台就讀台北工專，後到日本打工，意外結識從台灣到日本實習的太太。

請繼續往下閱讀...

李文從日本打工返台時已30多歲，想到二姊擅長料理，請二姊來台教他泰式料理，25年前在中友百貨美食街開起「湄南河料理」，鼎盛時共開了7家小店，但他一直想將家鄉清邁的庭園餐廳移植來台，並發願將盈餘10%回饋泰北，幫助貧困學童與教會等。

2年前李文獲投資在南屯區開設「湄南河泰式庭園餐廳」，佔地400坪的餐廳，裝潢採用來自泰國清邁的手工藝品，他每年都帶著廚師回泰國清邁，向當地廚師學藝取經。他表示，泰國菜因地區不同各具特色，店內的咖哩軟殼蟹最受歡迎，原本採用紅蟳，他考量顧客食用方便，改用軟殼蟹；「清邁蔬菜盤」青菜原為生吃，他改為汆燙再蘸蝦醬食用，以符合台灣人口味，獲得今年米其林餐盤推薦。

「湄南河泰式庭園餐廳」台中旗艦店，戶外採用來自清邁的布燈裝飾，重現清邁風格。（記者歐素美攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法