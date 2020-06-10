史上最年輕 逃學教授晉升終身國家講座

台師大學習資訊專業學院院長蔡今中（右），從總統蔡英文手中接下國家講座主持人獎座。（記者劉信德攝）

2020-06-10 05:30:00

文理並用 49歲蔡今中兩度獲教育界最高殊榮

〔記者吳柏軒／台北報導〕四十九歲學者蔡今中花廿多年鑽研科學教育及網路學習領域，回憶幼時曾逃學被拉回，因緣際會從物理投身教育，今年再度奪下教育界最高榮譽─國家講座主持人，晉升終身講座並創史上最年輕紀錄。

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教育部昨頒發第廿三屆國家講座主持人、第二屆國家產學大師獎及第六十三屆學術獎，表揚學研傑出貢獻，總統蔡英文也到場肯定學者長期付出。今年共頒發八名國家講座、四名產學大師、十一名學術獎得主。

其中，得獎者之一的台灣師範大學學習資訊專業學院院長蔡今中自曝，小一因被老師排錯回家方向的路隊，提前離校演變成逃學，情況持續一個月，直到轉入特殊班才被理解的老師拉回，未走上歪路；而大學時先攻讀物理，出國留學才轉教育，也因此可橫跨各教育面向，結合本土與國際觀點，是自己研究獲國際肯定的關鍵。

台師大表示，蔡今中學術研究屢有重大突破，發表三百多篇SSCI國際期刊論文，一○三年就拿下國家講座主持人，今年二度奪獎，也晉升為終身榮譽國家講座，並以四十九歲之姿成為該終身講座史上最年輕者。

陳福旗育蘭、孫天心研究藏語受肯定

產學大師獎中，得獎者屏東科技大學農園生產系特聘教授陳福旗專長蘭花遺傳育種，研究廿五年重塑台灣「蘭花王國」。他說，幼時務農常需半夜下水田種菜，求學路考上台大園藝系而鑽研至今，也愛創作寫詩，更愛蘭花帶來的療癒，透過育種、組織培養，協助產業，如今台灣蘭花每年出口產值已邁向四十五億元，未來盼持續用生物科技改良，增進蘭花競爭力。

「再過廿年，藏語文化恐快速消失！」中研院院士孫天心拿下今年學術獎，他從一九八六年開始研究藏語，在研究所找上蒙藏委員會，因緣際會投入藏語文化，多年來深入中國四川、雲南，鑽研喜馬拉雅山東麓「藏文化圈」，如今最大感觸是，當地人民大量漢化，藏語廿年後恐消失，須加緊腳步研究。

屏東科技大學農園生產系特聘教授陳福旗，研究廿五年重塑台灣「蘭花王國」，獲得產學大師獎。（記者劉信德攝）

中研院院士孫天心從一九八六年開始研究藏語，拿下今年學術獎。（記者劉信德攝）

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