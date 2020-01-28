《吃喝玩樂迎新年》暖暖身心來泡湯

谷關溫泉具有百年以上歷史，泡湯時來杯五葉松汁，是人生一大樂事。（記者歐素美攝）

2020-01-28 05:30:00

前言

： 年節走春，吃吃喝喝後不妨來趟溫泉之旅，屏東四重溪、台南關子嶺、台中谷關，還有花蓮安通溫泉，各具特色，泡個暖呼呼的溫泉，療癒一整年的疲憊，活力滿滿迎接鼠於你嶄新的一年。

【四重溪溫泉 楓紅燈海夜浪漫

】

■記者蔡宗憲

歷史悠久的屏東四重溪溫泉區，去年在屏縣府重新規劃下，美麗的溫泉公園有泡腳池、鳥居、藥師佛、步道等設施，打造南國楓紅燈海景觀，引爆民眾爭相到訪，四重溪溫泉已經是秋冬恆春半島最受歡迎景點。

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四重溪屬環山盆地，河川貫穿其間，早期居民出入均由河川涉水，步行四層彎島河川而俗稱「四重溪」，目前為車城鄉溫泉村所在；因有天然溫泉自地下湧出，清光緒年間被當地原住民發現後稱「出湯」，日治時期1895年，日本憲兵入山發現溫泉，便開始築小屋、建浴槽、設公共浴室、開溫泉旅館等。

日本大正末期，當時皇太子裕仁（後為日本天皇昭和）路過並宿於此；昭和7年（1932年），日本昭和天皇的胞弟宣仁親王還特別來此度蜜月，留宿於山口旅社（現今清泉山莊前身），當年所專用的溫泉浴室仍被保留，先總統蔣介石也曾到訪度假，可謂風光一時。

四重溪溫泉日治時期與北投、陽明山、關仔嶺並稱臺灣四大溫泉，泉水湧自山麓屬碳酸氫鈉鹼性泉，水溫約在攝氏50至60度之間，泉質清澈、無色、無臭，除供沐浴也可飲用，對關節、神經、皮膚都有助益，又有「美人湯」的雅稱；除了高檔湯屋，私人大眾池純泡湯價位都在百餘元，也有免費公共浴室及溫泉公園泡腳池。

糯米糰子、溏心蛋 泡湯小點

四重溪特產除了到處可見的鹹鴨蛋、皮蛋，當地野生雞角刺煮雞湯、羊肉爐、情人的眼淚（雨來菇）、放山土雞等美食，適合泡完湯後大快朵頤，溫泉公園內商家，除了溫泉咖啡、溏心蛋，新登場的日式糯米糰子更是受歡迎。

到訪四重溪，開車的民眾由台26線轉屏199線到達外，溫泉公園周邊有少數停車格，溫泉老街末端則有大型停車場；為了鼓勵民眾利用大眾交通工具，屏縣府每週五、六、日分兩條路線開設接駁車，分別從枋寮火車站及溫泉公園出發，每趟僅30元。

順道遊》恆春古城．旭海溫泉

喜歡靜謐散步的旅人，可夜遊恆春古城，從老街風情的西門城樓出發，沿著古城廊道燈光映照古牆斑駁的紋理，感受這座百年古城夜晚的魅力，餓了還能逛逛老街品嚐綠豆蒜等小吃；若有時間，還可以造訪恆春半島上另一個溫泉景點─「旭海溫泉」，旭海溫泉水質清澈、無色無味、可飲可浴的碳酸溫泉，水溫約45℃，近年牡丹鄉公所用心整建、推廣，加上附近旭海草原及阿朗壹古道（琅嶠卑南道）等景點加持，東海岸秘境溫泉的名聲日益響亮，有泡腳池、露天池、湯池及公共浴室等設施，搭配壯闊的太平洋海景，靜謐優閒與熱鬧的四重溪有截然不同感受。

【關子嶺溫泉 泥漿敷膚水噹噹】

■記者王涵平

台南關子嶺溫泉有全台唯一的泥漿溫泉，泉質特殊，並有「黑色溫泉」之稱。關子嶺溫泉開發得早，根據日治時期台灣總督府溫泉成分調查報告指出， 關子嶺溫泉含稀有礦物鐳，同時史誌記載其有「天下第一靈泉」 之譽，洗後全身舒暢、皮膚細嫩光潔。溫泉飯店在關子嶺溫泉老街區以及嶺頂地區林立，短短的溫泉老街串起日治時期關子嶺溫泉足跡，包含溫泉露頭、閒雲橋、寶泉橋等， 有百年歷史的湯屋、警光山莊等各式附設泡湯設施的旅館，在嶺頂地區多為新建的溫泉會館。

到關子嶺泡湯絕對不能錯過的美食就是現烤桶仔雞與多樣的山產野菜，單是在地特產香菇，每家餐廳也有拿手私房料理方式。

秋冬國旅補助 享優惠方案

政府擴大秋冬國旅享溫泉優惠方案延長至2020年1月31日止，自由行旅客不限平假日（含農曆過年）均可至參與方案的溫泉業者使用大眾池免費泡湯或享湯屋費用折抵200元1次的優惠，關子嶺溫泉區有15家業者參與，相關優惠訊息可上台南秋冬遊活動官網查詢。

關子嶺地區停車場在寶泉橋旁、嶺頂公園，不少溫泉旅館也附設停車空間，但大眾運輸也相當便利，包括台灣好行33關故線由嘉義高鐵站直達關子嶺，新營客運、嘉義客運也提供多條前往關子嶺的公車路線。

順道遊》菁寮老街．月光之城

離開關子嶺溫泉區，順道可前往「俗女養成記」主要的拍攝場景後壁，包括菁寮老街、金德興藥鋪、無米樂旅服中心等，可搭乘牛車、品嘗在地農村割稻飯，晚間再衝鹽水區「月之美術館─月光之城」，感受經典小鎮夜間巷弄的獨特魅力，在鹽水二條老街和四條巷弄的裝置藝術展到2020年2月16日，每日啟燈時間為晚上6至10時。

【安通溫泉 悠閒沉浸老時光】

■記者花孟璟

玉里鎮安通溫泉區擁有「安通濯暖」美稱，泉質透明無色，略帶鹼性，屬「硫酸鹽氯化物泉」，1949年還入選「花蓮八景」。

在漢人進入前，安通野溪溫泉已是世居的阿美族人喜愛的露天浴場，往來安通越嶺古道的行人也會在溪邊泡湯。

目前溫泉區內有玉溫泉、紐澳華、山灣水月會館等6家溫泉會館及民宿，各有特色，其中以「安通溫泉旅社」歷史最悠久，保留日治時期1930年興建的檜木溫泉旅館建築，業者近年在老建築旁新建安通溫泉飯店，舊的安通溫泉旅社翻修後也開放遊客參觀。

在1932年《東臺灣新報》編輯毛利之俊的《東臺灣展望》書中，就有安通溫泉的老照片，走進90年歷史的安通溫泉旅社大門，老照片就掛在牆上，新舊照片中兩相對照，旅社大門依稀如舊貌，令人發思古幽情，老建築在2004年被花蓮縣文化局登錄為歷史建築。

由於安通溪溪邊有多處露頭，玉里鎮公所也在安通溫泉飯店對面的溪邊，設置三池免費的露天公共湯，每天都有附近的民眾前來享受溫泉之樂。

順道遊》客城鐵橋．稻草藝術節

花東縱谷米倉玉里、富里連綿的稻田，秋收後種植綠肥，一月起盛開鬱金香、油菜花，到處都是美得不像話的景色，其中玉里鎮客城鐵橋是攝影迷、網美最愛，建議前往的時間是上午10點之前，如果想要拍攝鐵橋剛好有列車通過，可上鐵路局網站查閱時刻表。

賞完花、泡完溫泉，肚子餓了不妨到富里鄉農會羅山展售中心，買個富里米特製的「富麗便當」，展售中心旁還有農會特別規劃的「富里稻野．動物遊蹤」稻草藝術節，藝術節四周還圍繞著廿公頃的大地花海，有油菜花、波斯菊等等，讓遊客「不必出國」就能欣賞到媲美日本、泰國「稻草藝術節」的大地裝置藝術。

【谷關溫泉 部落美食新鮮嚐】

■記者歐素美

台中谷關溫泉具有百年以上歷史，是中部最古老的溫泉，據說對關節、神經、胃腸、皮膚及軟化角質層等有不錯的效果，因周遭有捎來步道及谷關七雄等中型山，當地業者近年來以「生態溫泉、健康泡湯」為號召，溫泉、五葉松、鱘龍魚是谷關三寶，民眾到谷關泡湯吃美食，還能順遊裡冷、松鶴等部落，體驗泰雅風情。

谷關溫泉位於台中市和平區，海拔800公尺的大甲溪溪谷。相傳泰雅族人於1907年發現溫泉，喜愛泡湯的日本人則開發並建設澡堂，當時稱「明治溫泉」。

谷關溫泉屬碳酸氫鈉泉，含有硫化物，屬於弱鹼性，pH值7.6，水溫約攝氏48度，具有硫磺味，但與北投酸性的硫磺泉不同，泉色透明、水質滑膩。

谷關溫泉區除飯店提供大眾池、湯屋或裸湯等泡湯服務外，溫泉公園及對面的溫泉廣場也提供免費泡腳池；溫泉文化館則設有遊客服務中心，販售紀念品，也免費提供原住民服飾穿著體驗。

谷關有三寶：溫泉、五葉松、鱘龍魚。有千年歷史的五葉松神木就矗立在神木谷假期飯店內，泡湯時來杯涼爽的五葉松汁，解渴又養生；中部橫貫公路兩旁的餐飲店則提供各式山產、溪產及鱘龍魚大餐，供遊客大快朵頤。

前往谷關可在高鐵台中站搭乘153號公車，或到豐原搭207公車、東勢搭266公車，開車可走國四高速公路豐原交流道下往東勢方向，過東勢大橋直走東關路即可抵達。

順道遊》裡冷部落．松鶴部落

裡冷部落位於中部橫貫公路26公里處，距離谷關約10公里。在中橫新地標大紅色的裡冷橋右轉，大甲溪與裡冷溪交會處即是裡冷部落。

裡冷部落保有原始的自然生態，有很多露營區，也有步道及露天溫泉，當地業者提供的泰雅風味餐，與松鶴部落略有不同；若對原住民手工藝有興趣，還可提前預約「握著工藝坊」，體驗製作泰雅口簧琴。

松鶴部落距離谷關約5公里，因大甲溪常有白鷺鷥覓食，遠望有如白鶴飛舞而得名。部落林場保存一整排檜木板屋，為早期林務局員工宿舍，見證日治時期台灣三大林場之一的八仙山林場。「魚之鄉」餐廳除可品嘗鱘龍魚大餐，還可觀看鱘龍魚養殖情形；部落內許多餐廳也提供泰雅風味餐；當地青年並組成工作坊，提供生態導遊等。

四重溪溫泉區攤位的溫泉溏心蛋，是不錯的小點。（記者蔡宗憲攝）

四重溪溫泉泡腳池人氣旺。（記者蔡宗憲攝）

關子嶺泥漿溫泉含稀有礦物鐳，洗後皮膚細嫩光潔。（南市觀光旅遊局提供）

關子嶺泡湯後順道遊鹽水，月津小鎮處處驚喜。（記者王涵平攝）

安通溫泉泉質透明，屬硫酸鹽氯化物泉，帶有淡淡硫磺味。（記者花孟璟攝）

玉里客城鐵橋是旅客拍照打卡熱點。（記者花孟璟攝）

泡完谷關溫泉，可造訪松鶴部落體驗泰雅烤豬肉。（記者歐素美攝）

屏東縣政府去年重新規劃，四重溪溫泉夜景如南國楓紅。（記者蔡宗憲攝）

四重溪溫泉公園內商品種類多樣，新登場的日式糯米糰子很受歡迎。（記者蔡宗憲攝）

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