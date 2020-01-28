300台人滯留武漢 近百人求返台

中國安保人員穿上防護服，在北京地鐵站入口處檢查旅客體溫。（法新社）

2020-01-28 05:30:00

〔記者呂伊萱、洪美秀／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情擴大，美日韓法俄都展開撤僑行動，惟我方仍在等待中方回應。海基會連日接獲近百名滯留國人求助；除當地台商外，不少國人因出差、旅遊或探親等原因滯留武漢，已出現藥品缺乏、居所不定與衛生醫療等困境，迫切希望政府能儘速與對岸達成共識。

武漢肺炎疫情嚴峻，目前滯留武漢的台商與台灣人約三百人。陸委會昨表示，已透過兩岸既有管道，向中方探詢可能處理方式。陸委會也請海基會委請當地與鄰近台商協會建立聯絡機制，彙整民眾需求、提供最新疫情及應對措施資訊，並設法提供必要協助。

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陸委會和海基會表示，兩單位的緊急服務專線連日來接到超過九十通求助電話，反映本人或親友滯留武漢無法返回。海基會說，求助人數近百人，其中很多並非台商或台商眷屬，而是臨時因故滯留的國人。

海基會舉例，例如有國人到武漢短期出差，在台灣的妻子突然小產，當事人心急如焚，想要趕回台灣卻遭困；也有民眾因痛風些微發燒，差點被趕出飯店，家屬擔心若被趕到醫院，後果不堪設想；或有民眾臨時出差到武漢，如今慢性病藥物不夠，希望獲得緊急人道援助。

海基會表示，困在武漢等待回台的民眾，很多人並非長期經商，因此沒有固定住所，人生地不熟，處境更嚴峻脆弱，比長期在中國生活的台商更迫切需要協助，這些民眾希望政府能儘速與對岸達成處理共識。

對媒體詢問是否應由政府以「專機」護送台商回國？副總統當選人賴清德昨在竹市受訪時強調，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌都已有相關的經驗與對策，呼籲國人應信任政府的決策。

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