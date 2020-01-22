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屏縣潮州Pbike建置 7月完成8月上路

屏東縣潮州鎮的公共自行車Pbike預計於二月四日進行第二次開標，交通旅遊處預計八月上線營運。 （記者邱芷柔攝）

屏東縣潮州鎮的公共自行車Pbike預計於二月四日進行第二次開標，交通旅遊處預計八月上線營運。 （記者邱芷柔攝）

2020-01-22 05:30:00

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣潮州鎮的公共自行車Pbike原本預定前年上路，但業者認為不符成本效益數度流標，屏東縣政府提高預算後重新招標，昨天開標僅有一家廠商投標，但因投標金額有誤導致廢標，縣府預計於過完年後第二次開標，交通旅遊處表示，潮州Pbike規劃七月底前完成建置，八月上線營運。

縣府提高預算昨開標

屏縣交旅處表示，「潮州、歸來公共自行車租賃系統委外建置與營運管理計畫」昨天第一次開標，有一家廠商投標，但金額有誤而廢標，訂於二月四日第二次開標。

金額有誤廢標 2月4日再開標

潮州鎮公所二○一七年即向屏東縣政府申請Pbike，過程中一度遭空污基金委員會喊卡，縣府認為潮州Pbike勢在必行，力爭讓潮州Pbike敗部復活。

交旅處：潮州將設6站

交旅處指出，潮州交通位置重要，Pbike新標案將設六站，規劃七月底前完成系統建置、測試及驗收作業，八月營運；屏東市Pbike平均每站設置及營運費用為一百三十萬元，而潮州站初估每站將比屏東市多出約三十萬元，設置及營運費用需約一千萬元。

潮州鎮公所表示，潮州等待Pbike多時，除了讓通學通勤族多一項選擇，遊客也可利用鐵、公路大眾運輸進入潮州，再騎Pbike漫遊小鎮，舒緩潮州的空污問題。

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