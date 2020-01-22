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台北燈節雙主場 特色燈區亮相

台北燈節將於二月八日起舉行，「Light Tube」燈區打造一隻長約十公尺的鋼雕鯨魚。 （台北市觀光傳播局提供）

台北燈節將於二月八日起舉行，「Light Tube」燈區打造一隻長約十公尺的鋼雕鯨魚。 （台北市觀光傳播局提供）

2020-01-22 05:30:00

〔記者蔡亞樺／台北報導〕今年台北燈節將於二月八日至十六日舉行，首創東、西區雙主場，台北市政府觀光傳播局昨公布兩地特色燈區，東區在南港車站有主燈「展風神」，西區在西門町有主燈「躲貓貓」，相互輝映；兩大展場共規劃四十處燈區，東區還打造長約十公尺的鋼雕大鯨魚，西區的北門光雕從社群軟體IG「取樣」民眾拍攝北門照片，設計動態影像的燈光秀演出。

東區打造十公尺鋼雕大鯨魚

觀傳局長劉奕霆表示，西區主題特色燈區包括融合互動投影技術的「樂不思鼠來尋寶」燈區，民眾影子出現大耳朵、尖牙齒、長尾巴的老鼠造型；傳統花燈區則有豬鼠接棒的「東京奧運」花燈；融合已拆除的中華商場、西門町電影街及當地天后宮、龍山寺等特色廟宇，打造「時光寶河三部曲」燈區。

捷運北門站燈區 大紅老鼠喜洋洋

捷運北門站一號出口「你的初心是最美的光」燈區，紙雕藝術家阿貴設計一隻大紅色的老鼠，圓滾滾的造型相當喜氣，身體打出超過兩萬多個洞，象徵人心從作品透出光來。

「鼓動北門」光雕秀 民眾可拍照上傳

觀傳局今年請來光雕藝術家陳怡潔、國際知名IG攝影師熊明龍、DJ Noodles麵麵，合作打造「鼓動北門」光雕秀，民眾只要拍下心中最美的西區或北門照片，上傳IG社群並標記「#鼓動北門、#drummingbeimen」，就有機會在光雕秀看到自己的作品。

至於東區主題燈區，觀傳局官員表示，在「Light Tube」燈區，藝術家柯秋地利用光管等材質，打造一隻長約十公尺的鋼雕鯨魚；西區同樣也有該燈區，策展團隊在福星國小前的人行陸橋懸吊點狀球光源，利用燈管依附在陸橋的欄杆，入夜後點亮。

東、西兩大展場都有親子互動燈區「起司月球狂想」，在綠地上以地景發光裝置，藉著燈光、鏡子的視覺效果，加上感應互動裝置，讓參觀者可自由控制燈的明暗，欣賞各色的起司燈椅。

今年燈節期間適逢西洋情人節，觀傳局安排台北市立國樂團與市立交響樂團、聲樂家簡文秀帶來音樂饗宴，以及金曲樂團茄子蛋、台味搖滾樂團美秀集團等接力演出。詳情可查詢台北燈節官網（https://2020.lanternfestival.taipei）。

台北燈節將於二月八日起舉行，「起司月球狂想」為親子互動燈區。 （台北市觀光傳播局提供）

台北燈節將於二月八日起舉行，「起司月球狂想」為親子互動燈區。 （台北市觀光傳播局提供）

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