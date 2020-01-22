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台中》清運垃圾 除夕白天沿街收

農曆春節期間 垃圾清運一覽表

農曆春節期間 垃圾清運一覽表

2020-01-22 05:30:00

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市春節連假垃圾清運，除一月廿二日、廿三日（小年夜）、廿八日（初四）正常收運，其他天皆有變化，環保局長吳志超提醒，過年假期垃圾收運方式和時間皆有更動，請民眾多加留意；廢棄家具及水肥清運，請儘早與清潔隊預約登記。

市府環保局表示，一月廿二、廿三、廿八日正常收運，包含垃圾、資源回收及廢棄家具皆可收運，廿三日還有水肥清運；廿四日（除夕）改為白天沿街收運，垃圾車會播放響鈴音樂通知民眾，收運垃圾及資源回收。

年初二不收垃圾

環保局提醒市民朋友，廿五日（初一）、廿七日（初三）改採定時定點收運垃圾，全市設六百三十九處定點，限時收受垃圾，每處停留約五至三十分鐘；廿六日（初二）、廿九日（初五）為清潔隊休息日，停止各項收運服務，三十日恢復收運，包含垃圾、資源回收、廢棄家具及水肥清運。

環保局指出，各區清潔隊收運垃圾資訊將公布於環保局網站（https://bit.ly/2JqkxJf），APP「台中垃圾清運大車隊」也可獲得最新消息，民眾可至Google Play或Apple App Store，免費下載「台中垃圾清運大車隊」。如有相關問題，可撥打1999或詢問各區清潔隊，電話可至網站（https://bit.ly/2r3wWLN）查詢。

春節連假垃圾收運，年初四恢復正常收運。 （記者黃鐘山攝）

春節連假垃圾收運，年初四恢復正常收運。 （記者黃鐘山攝）

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