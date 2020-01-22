台中》十部全開？ 經部：只六部輪流

經濟部次長曾文生（左）親上火線，與台電總經理鍾炳利說明中火機組使用量，表示已逐年減少，並以「二氣六煤」運作。（記者黃佩君攝）

2020-01-22 05:30:00

〔記者黃佩君、羅綺、張軒哲／綜合報導〕中火新建兩部燃氣機組通過環評、四部燃煤機組轉備用，污染排放將可減少六十四％，達到史上最低；但台中市昨仍要求須把四機組拆除，否則就是「與民意作對」。經濟部次長曾文生昨也親上火線，強調必須根據事實說話，環評承諾只有「二氣六煤」，外傳十部火力全開，澄清「自去年就沒有，以後更不會有」；且十部中六部輪流上線，「才有更密集維修跟清理的時間，讓排放量變得更低」。

中火新建兩部排放量較燃煤更低的燃氣機組，廿日通過環評並承諾未來以「二氣六煤」運作，排放物將可減少六十四％至七十二％，來到史上新低。而十部燃煤機組中，將有四部轉為備用，且須符合全年啟動時間不超過二四○小時等嚴格規定，相當於一年僅三％時間有機會啟動。

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4部機組不拆除 經部：「投手輪流先發」

對於為何四部機組不拆除而是轉備用，曾文生也以「投手輪流先發」概念做說明。他強調，保留十部機組、僅讓六部上線，就像不需每個投手每一場都先發；這種安排讓機組有更密集維修與清理的頻率，絕對比拆除四部、讓六部減少清理的狀況來得好，可讓空品自我要求的排放量減到更低。

環保署：台電以數據說明 污染物減七成

環保署副署長蔡鴻德說，本案重點在於污染物是否減量，台電已說明空污可減少六至七成，並承諾備用機啟動條件，因此予以通過，「台中發電廠新建燃氣機組計畫」經過四次專案小組審查，對影響民眾健康的空氣污染物嚴格把關；台電以數據指出，自現有十部燃煤機組，改為「二氣六煤、四煤備用」後，污染物將減少六至七成。

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