返鄉潮今午湧現 雙鐵運能全開

行政院長蘇貞昌（前右二）昨日視察台北車站四鐵共構安全應變中心，了解春節疏運情形，並慰勞第一線的工作同仁。（記者羅沛德攝）

2020-01-22 05:30:00

〔記者蕭玗欣、陳心瑜／綜合報導〕長達七天的春節連續假期明天登場，許多民眾已準備今、明兩天提前返鄉。雙鐵、公路總局預估，今天下午起，各路段及車站將湧現春節返鄉人潮及車潮，台鐵全線加開三百列次應戰，高鐵也管控北上尖峰時段自由座上車人數，必要時停賣自由座。

國道每日零時至五時不收費

行政院長蘇貞昌昨天到高速公路局交通控制中心視察春節疏運情形，高速公路局長趙興華表示，今年春節連假從二十三日至二十九日共七天，國道全線實施單一費率，通行費打七五折、沒有每日二十公里的優惠里程；國三「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再八折收費的路段差別費率；這七天的每日零時至五時，國道全線暫停收費。

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趙興華鼓勵駕駛人開長途時多利用國道三號，往返新竹到台南地區的民眾，可改走台六十一線（西濱快速道路）。在匝道入口的高乘載管制、匝道封閉部分，二十五日初一至二十九日初五，國一、國三、國五部分系統、交流道、路段，皆有部分時段實施；現有的開放路肩路段照常實施，連假期間，每日再增開部分路肩路段供小型車行駛。

趙興華說，駕駛人出門前務必檢查車況，並查明各項交通疏導措施，可下載「高速公路1968」APP，或上高公局即時路況資訊網站查詢最新路況。

今年是蘇花改、南迴改、台六十一線西濱快速道路等新闢路段開通後面臨的首個春節疏運，公路總局預估，蘇花改一月廿五日大年初一南下車潮單向將達一．九萬輛，估計蘇澳到花蓮崇德恐耗時五小時，一月廿八日初四北上車流量更將高達二．二萬輛，蘇花改恐成大型停車場。至於台六十一線新竹到台南將全線貫通，也將成為國一、國三的替代道路，可望達到分流效用。

台鐵估初三90.5萬人次最尖峰

台鐵表示，今年春節疏運預估每日平均運量約七十萬人次，最尖峰將落在一月廿七日的九十．五萬人次，台鐵全線加開三百列次、加掛逾千輛次，運能較平日增加一成。

高鐵也預估，春節疏運期預估將比一○七年增加約八．九％，單日最大運量將落在一月廿七日，達到卅二．二萬人次，單向最大運量將落在一月廿八日北上，尖峰時段為一月廿七日及廿八日北上中午十二點到晚間九點。

春節連續假期國道交通疏運措施

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