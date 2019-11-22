嘉縣》侯宗嘉勇救災 獲選院政模範公務員

嘉義縣消防局第一大隊祥和救助分隊小隊長侯宗嘉（右二）獲選為行政院模範公務人員。 （記者林宜樟翻攝）

2019-11-22 05:30:00

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣消防局第一大隊祥和救助分隊小隊長侯宗嘉從事消防工作二十年，參與台南維冠大樓震災、八二三水災及水漾森林救援等重大救援任務，上山下海搶救受困民眾，今年行政院模範公務人員十一月十二日公布，侯宗嘉是嘉義縣市唯一獲獎公務員。

嘉義縣市唯一獲獎

行政院辦理行政院模範公務人員選拔，中央與地方政府共卅二人獲獎；嘉義縣政府日前也表揚嘉義縣模範公務員，有侯宗嘉、嘉義縣警察局偵查隊小隊長陳裕凱、嘉義縣環保局科長蔡彥宏、嘉義縣文化觀光局科長孫丕和、太保市公所清潔隊隊長秦丕桓、朴子市金臻圖書館管理員朱彥美受獎。

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去年八二三大雨造成嘉義縣沿海嚴重水患，侯宗嘉前往水深及胸的災難現場，用橡皮艇將受困民眾、行動不便或久病臥床的長者護送就醫或送至收容中心安置；今年五月十九日有民眾在水漾森林受困，侯宗嘉前往救援，期間因豪雨不斷，山勢陡峭，須自闢山徑，他還在營地利用鏈鋸、刀械等裝備開闢直升機作業空間，完成救援。

侯宗嘉說，與嘉義縣特搜隊同仁在接獲救災任務時，只想著要盡速趕往現場搶救人命，他回憶，在台南地震時，放眼都是斷垣殘壁，救人是唯一信念，雖然餘震不斷，仍努力在瓦礫堆中偵測生命訊息；嘉義縣消防局長呂清海說，侯宗嘉能獲獎，不只是個人熱忱，也是團隊間協助合作拚搏得來的成果。

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