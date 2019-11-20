推母語入校園 新北7新住民語開班

新北市每學年頒發兩次國小優秀原住民同學獎學金，並鼓勵學生取得母語認證。（新北市政府教育局提供）

2019-11-20 05:30:00

〔記者周湘芸／新北報導〕相較於國民黨總統參選人韓國瑜及妻子李佳芬倡導「母語回家學」，新北市政府致力提倡校園母語教學，今年除了開設七種、二六二班新住民語文課程，更發放新住民子女獎助學金，每年共發放一六一萬元（約三九○位學生受惠）、公私立國小優秀原住民學生獎學金，每學期發放一六二萬元（約五四三位學生受惠），且逐期增加，希望將母語發揚光大，傳承多元文化。

新住民子女獎助學金 每年發161萬元

教育局表示，新北市新住民子女學生共三萬八千多人、原住民族學生七千七百多人，每學年除了頒發獎學金，給予家境清寒學生肯定，同時鼓勵學生取得母語認證。

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市府另補助原民語言文化學習社團

此外，一○八學年度市府補助十八所原住民重點暨特色學校辦理「太陽計畫」，鼓勵發展原住民族語言文化學習社團，並整合社區部落資源，辦理親職教育講座及親子學習活動等，增進原住民族家長教養及族語知能。

教育局指出，二○二○年起，將針對原住民族教師規劃「原民教師行政人才培力課程」，保障原住民就業權利、維護文化保存及發展，培養行政才能。

配合一○八學年度新課綱上路，在新住民方面，新北市投入一一二位語文教學人員入校教學，另有五校參與遠距教學課程，除了母語教學，更融入文化體驗，包括飲食、重要節慶及傳統服飾等。其中，越南籍教師透露，上課學生有近三成不是新住民二代，而是出於對語言和文化學習的興趣。

現於錦和國小、莒光國小、積穗國小和頭前國中任教的印尼籍教師張麗璇，十三年前嫁到台灣，她每週在四所學校教授母語課程，近年在新豐國小開設「跨國筆友班」，與她的印尼母校搭起台印文化橋樑，讓兩校學生得以透過書信互動，可惜的是，印尼當地學校硬體設備不足，僅能靠張麗璇每年返鄉時兼任郵差，將學生信件送回母國並翻譯文字，一年一次的交換信，讓學生格外珍惜。

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