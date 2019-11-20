桃園成同志遊首選？ 議員質詢引爭議

2019-11-20 05:30:00

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市議員詹江村昨天於市政總質詢時，針對立委鄭運鵬推廣同志旅遊表示，他尊重也友善同性戀者，但卻憂心，桃園恐因此成為同志旅遊首選，隨即又說，桃園擁有好山好水，為什麼「墮落」到打造同志旅遊首選的地步？大表不能認同。市府觀光旅遊局長楊勝評對此質疑當下否認「墮落」說，強調同志旅遊並非市府主要推廣的旅遊目標。

觀旅局：非市府主要推廣目標

市長鄭文燦也回說，市府與同志旅遊並沒有關係，且同志友善旅遊其實在馬英九執政時代的交通部觀光局就已推動。詹江村反駁，「馬政府有推動同志旅遊為首選嗎？請你拿證據給我看，不要什麼事情都推給『馬維拉』」。鄭文燦則回說，「你可以看觀光局的網站」。

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誰先推友善同志遊？ 詹江村槓市長

詹江村昨質詢時，先播放一段同志遊行，及立委鄭運鵬表示要推廣台灣成為同志旅遊首選的影片，接著詢問在場局處首長「不支持桃園發展成為同志旅遊觀光首選的官員請舉手」，但僅政風處長鄧雅文一人舉手；詹江村見狀說：「我給你掌聲！」隨後強調，不論是同性或異性，都不應打扮成影片中裸露的樣子遊街，不容許桃園朝此方向發展同志旅遊。

褚春來提出 國小教材納四維八德

此外，市議員褚春來昨也針對「四維八德」觀念逐漸淪喪提出質詢，要求市府應主導將倫理與道德內容放入教材，讓國小學童從小能接受四維八德的文化薰陶。市府教育局長高安邦表示，會鼓勵各校提倡倫理與道德，從國小就開始扎根。

褚春來質詢也播放一段月前台北大學校園內發生的降國旗、升彩虹旗事件影片，並詢問市府列席官員的看法。鄭文燦對此表示，台灣是多元包容社會，學生表達意見的方式很多，但如果沒有降國旗，會好一點。

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