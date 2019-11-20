活動中心啟用 林智堅圓光鎮里10年夢

光鎮里里民活動中心規劃設置屋頂菜園。（記者蔡彰盛攝）

2019-11-20 05:30:00

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕為提供里民完善的公共空間並凝聚社區情感，居民期盼了十年的「光鎮里里民活動中心」昨正式啟用，活動中心不僅可以上課、共餐、長照服務等功能，也特別規劃屋頂菜園，增加居民生活品質、長輩吃得更健康，市長林智堅與議長許修睿種下九層塔與香草，林智堅表示市府與議會共同努力，為光鎮里民打造新家，多了樂齡生活環境，也凝聚居民情感。

市府規劃設置屋頂菜園

林智堅表示，光鎮里里民活動中心提供長青學苑與C級長照站服務外，未來更會辦理共餐食堂，成為社區居民課程研習、休閒育樂的優質集會空間，提升居民生活品質，透過健全活動中心的功能，全方位照顧這座城市的長輩。

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具研習、長照、休閒育樂功能

民政處表示，市府共投入約一千七百萬元新建光鎮里民眾活動中心，完工後總樓地板面積三六二平方公尺，一樓設有集會堂、廚房、哺乳室、無障礙廁所及電梯，二樓活動空間則可作為會議室和研習教室。

民政處也強調，屋頂特別加入城市菜圃及屋頂花園設計，使社區居民能享受「城市農夫樂」，也將同時達到綠美化與室內降溫的雙重效益，另設雨水回收池，將回收雨水作為澆灌植栽之用，提倡節水及資源再利用的環保理念。此外，本次工程也在育賢國中校地增設資源回收場和棒球練習場，希望未來學生能有更多資源、里民也有更多公共空間。

投入逾5億 建22處里集會所

「市府工作不分大小，市民的小事，就是我們的大事！」，林智堅分享上任後投入超過五億，興建廿二處里集會所與活動中心，爭取光鎮里活動中心是莊金清里長的志業，感謝他與許修睿議長的積極爭取，育賢國中黃淑文校長協助推動及市府團隊共同努力下，順利完成光鎮里民活動中心的興建，讓校園與社區能共融、共好，未來將提供里民多元、豐富的學習課程及長照服務，市民的笑容就是對市府團隊最大的鼓勵。

市長林智堅（中）、議長許修睿（左）、里長莊金清共同在菜園種植九層塔與香草。（記者蔡彰盛翻攝）

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