白沙屯平交道拓寬 農曆年前完工

道路狹窄難會車，白沙屯鐵路平交道將拓寬。（記者蔡政珉翻攝）

2019-11-20 05:30:00

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮因媽祖徒步到北港進香聞名全國，已成為知名宗教文化景點，香火鼎盛，每逢假日湧入香客與車潮，但進入拱天宮前的白沙屯平交道周邊道路狹窄，造成人車爭道險象環生，白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬等地方人士近來陳情，台鐵局允諾將拓寬，預計於農曆年前完工。

台鐵會勘 將圍欄向兩邊後撤

駱調彬等人向立委陳超明國會辦公室陳情，希望台鐵局派員會勘。陳超明國會辦公室昨日邀集台鐵局等單位會勘後，決議未來東側南北入口平交道邊角圍欄左右各後撤一米、一﹒五米，以擴大通行路幅。

請繼續往下閱讀...

道路狹窄難會車 成交通瓶頸

駱調彬指出，由於白沙屯鐵路平交道原設計如同喇叭口，道路雙向車流常出現會車困難等狀況，加上平交道與連接道路有明顯落差，行人也會被絆倒，險象環生。

地方人士也反映，白沙屯平交道附近道路狹窄，曾有遊覽車擦撞民宅，讓人心頭一驚，也發生過車陣堵住平交道無法通行，火車被迫緊急煞車等案例，形成地方交通瓶頸，幸賴媽祖婆保佑，未釀成大禍。駱調彬強調，雖然車禍件數一年並不多，但是光看車輛堵在平交道險象，就讓人捏把冷汗。

由於白沙屯拱天宮香火鼎盛，信眾絡繹不絕，假日人潮更多，之前透過交通部「生活圈道路交通系統建設計畫」，於台一線連接拱天宮後方停車場闢建拱天路，並設置台鐵跨越橋梁，雖紓解不少車流，但仍無法解決從拱天宮牌樓經平交道往拱天宮車流困境。

週五至週一 擬增班次方便香客

另外，台鐵也預計增加加五、六、日、一，白沙屯車站對號列車停靠班次，希望更多信眾利用大眾運輸前往拱天宮參拜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法