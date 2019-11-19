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《新北》復刻7米後膛砲 重現淡水滬尾礮台英姿

淡水古蹟博物館今年以一比一復刻其中一門「阿姆斯脫朗」8吋砲。（記者陳心瑜攝）

淡水古蹟博物館今年以一比一復刻其中一門「阿姆斯脫朗」8吋砲。（記者陳心瑜攝）

2019-11-19 05:30:00

〔記者陳心瑜／新北報導〕國定古蹟淡水滬尾礮台在十九世紀末建造時，配有四門英國製的阿姆斯脫朗後膛砲，據傳在日治時期遭拆除，多年來「空有砲台遺跡，卻沒有火砲」。淡水古蹟博物館用一比一原尺寸比例，復刻一門阿姆斯脫朗八吋砲（見左圖，記者陳心瑜攝），長達七米的模型砲氣勢磅礡，並以六Ｋ投影技術重現清法戰爭滬尾烽火的戰況，即日起開放參觀。

建於1884年 4門英製砲日治時期遭拆除

根據文資局資料，光緒十年（一八八四年）清法戰爭後，台灣巡撫劉銘傳決定在各重要海口增建砲台，加強防禦工事，有「北門鎖鑰」之譽的淡水滬尾礮台即其一。

淡水古蹟博物館指出，復刻版的英製阿姆斯脫朗八吋後膛砲耗時兩年，以玻璃纖維（ＦＲＰ）打造、長達七米的模型砲，放在擁有絕佳視野的北砲座，氣勢磅礡，吸引許多愛好者參觀，儲彈孔也復刻多個砲彈，重現當年的樣貌。

耗時2年 以1比1打造模型砲

遊客陳小姐說，「第一次看到大砲，很有臨場感，原來儲彈孔大到可以塞進一個人，要打卡分享給朋友！」

搭配六K投影設備 重現滬尾戰況

淡水古蹟博物館館長柏麗梅表示，滬尾礮台內部的兵房是「一八八四滬尾─滬尾之役五大展館」的軍史館，分為四大展區，分別以「清法戰爭」、「滬尾之役」、「清法戰爭的船艦、兵器、火礮及兵員」與「滬尾礮臺的興築」為主題，重現戰爭場景，礮台搭配六Ｋ投影設備、沉浸式的聲光效果，並提供ＡＲ擴增實境體驗、體感互動及搖桿遊戲。

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