花彩節中壢展區接棒 千人「焢窯趣」

桃園花彩節中壢展區昨天起跑，大波斯菊、百日草（見圖）、向日葵等綠肥花卉怒放，共有8.7公頃。（記者許倬勛攝）

2019-11-17 05:30:00

〔記者許倬勛／中壢報導〕秋高氣爽郊遊趣！第五屆桃園花彩節邁入第三週，中壢展區昨起至廿四日接力登場，昨太陽露臉，氣溫宜人，上千「花粉」齊聚花彩節中壢展區，體驗焢窯、拔蘿蔔等農事體驗，玩得不亦樂乎，放眼望去的繽紛花海，全收進相機裡收藏，想拍美照、賞花的民眾得加緊腳步。

8.7公頃花海 就在機捷A19站旁

中壢展區位於芝芭里文興路、東芝路邊，鄰近機場捷運A19站旁，交通佔地利之便，距離高鐵桃園站僅五分鐘車程。展區延續去年最受好評的花種，大波斯菊、百日草、向日葵等綠肥花卉怒放，共有八．七公頃，遠望萬紫千紅，隨風搖曳美不勝收，首日開幕即吸引逾千民眾搶拍美照。

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市長鄭文燦表示，桃園花彩節緣起於甫升格時，因面臨缺水危機，中央宣布桃園兩萬兩千公頃農地須休耕，市府決定利用休耕農地，擴大舉辦桃園花彩節，將花肥打造成絕美花海，也推出市集銷售優質農特產品，並透過大型裝置藝術，邀請遊客走入桃園鄉村，體驗農業之美；市府也積極推動休閒農業區，目前全市已有八個休閒農業區、超過七十家休閒農場，仍朝十二個休閒農業區、一百家休閒農場的目標邁進。

大太陽下努力「造窯」 民喊懷舊

首日限定的千人焢窯熱鬧登場，今年從卅座土窯增至一百組，每窯以五到八人為限，現場備有番薯、各類蔬菜及花生，民眾持鏟在大太陽下努力「造窯」，畫面相當壯觀。

「好像回到小時候！」長年在海外工作的古先生說，坐在農田旁吃烤番薯、喝熱茶，彷彿時光倒流回到童年；他嘆說，成年後汲汲營營於工作，鮮有時間能靜下來享受自然景觀，以及純樸美好的單純。

滾稻草、古早童玩體驗 天天有

今年中壢展區定調為「花現中壢‧花田童樂會」，除了農事體驗，展期每日上午十點及下午兩點規劃滾稻草球體驗、古早味童玩體驗（打陀螺、跳房子、打彈珠、套圈圈）；今上午十點有限額三百名參加的「嘿呦！嘿呦！拔蘿蔔」活動；廿三、廿四日主打熱音搖滾表演、學校社團展演，民眾若騎乘YouBike或GoShare前來賞花，可到大會服務台報到領取美食兌換券。

壓軸登場的平鎮展區將於廿三日至十二月一日開幕，主打「巨無霸向日葵」，預計下週可全數綻放，另有割稻、竹編、老宅巡禮等活動。

桃園花彩節中壢展區昨天起跑，首日限定的千人焢窯，今年土窯增至100座。（記者許倬勛攝）

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