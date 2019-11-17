新竹》進軍台灣國際茶博 竹縣打「美人牌」

想抱得「美人歸」很簡單！新竹縣的「新竹美人香」展區，歡迎來客跟大茶罐玩創意拍且分享、或現場打卡按讚，就可抱回東方美人的罐裝茶飲或茶包。（記者黃美珠攝）

2019-11-17 05:30:00

〔記者黃美珠／ 綜合報導〕由全國一百六十家茶商各自亮出所屬縣市招牌好茶的「二○一九台灣國際茶業博覽會」即日起到明（十八）日在台北南港展覽館一樓登場，新竹縣這次不落人後，以「新竹美人香茶蟬饋香甜．東方美人滋味多」為題第四次打出「美人牌」共襄盛舉，除由峨眉、北埔兩個農會所領軍的茶葉產銷班，帶著他們辛苦栽種、製作出的東方美人茶打頭陣，跟全場超過三百個茶攤「爭香」，來自新埔的振慶製茶廠也推出「迎香紅茶」，吸引喜歡東方美人滋味者的味蕾。

配合年度冬茶盛事，農委會農糧署跟茶業改良場合辦製茶廠（所）環境衛生安全評鑑比賽，全國總共有兩百六十一家製茶廠參與，獲得最優、五星等肯定衛生環境安全無虞的製茶廠總共有卅家，其中新竹縣峨眉鄉的徐耀良茶園榜上有名，由農委會副主委黃金城頒獎表揚，徐耀良之子徐維伸代表父親接下這份驕傲。

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另外，峨眉鄉茶農曾俊乾也獲全國部分發酵茶製茶技術競賽的條形組季軍！替新竹的茶產業平添光彩。

新埔鎮振慶製茶廠趁這次展覽，新推以台茶廿號所做的全發酵「迎香紅茶」，這支茶葉有淡淡、類似東方美人茶的蜜香味，琥珀色的茶湯則遠較東方美人茶深沈，口感溫潤滑順、且層次豐富。

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