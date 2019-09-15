布袋東港社造有成 文化祭首度收費

2019-09-15

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮東港社區是國內白娘品種蘿蔔重要產地，並以製作菜脯聞名，社區多年推動菜頭（蘿蔔）文化有成，九月廿一日舉辦的「彩頭文化祭」邁向第四年，為提升活動體驗品質，將首度採收費參加制，報名費每人三百元，東港社區發展協會理事長謝武南說，文化祭以精緻活動呈現，跳脫社區大拜拜形式，要讓民眾耳目一新！

21日登場 報名費每人300人

謝武南說，東港社區位處沿海偏遠小社區，過去彩頭文化祭與一般社區活動類似，有市集、表演等，請遊客品嚐料理，但發現外地遊客常逛一下就離開，未能深入瞭解當地文化。

他表示，今年改採收費制，有小農牛車市集、趣味親子童玩遊戲，並由大廚料理菜頭、菜脯、魚蝦等特色餐點，晚間布置燈光舉辦「營火晚會」，希望參與遊客更完整認識東港社區，報名可上臉書搜尋「東港社區彩頭文化祭」，或電洽05-3478977。

種植白娘蘿蔔 做菜脯受歡迎

東港社區居民主要務農，種稻米、瓜類等，也從事漁塭養殖，其中，九月起至隔年一月為白娘蘿蔔的種植期，蘿蔔收成後，居民把蘿蔔經過浸鹽、曝曬製作成菜脯，不添加防腐劑，由於白娘品種口感鮮嫩，製成菜脯、老菜脯或麻油菜脯都很受歡迎。

謝武南表示，東港社區發展協會成立東港社區合作社，將品牌命名為「好呷覓」，一年靠販售農漁產商品約有七十萬元營收，盈餘廿多萬元用於社區運作經費，正推動白娘蘿蔔產銷履歷認證，設立小型食品加工廠，也有返鄉青年投入協會工作，推動社區永續經營。

東港山公園整修 親子遊憩場所

東港里長林榮泰說，東港里內的東港山丘陵高度十一公尺，有台灣最低的「一等三角點」地標，近年來農委會水土保持局推動農村再生，東港社區爭取到約五千餘萬元經費整修五公頃大的東港山公園，設置「東港3兒童公園」，成為親子遊憩場所，吸引遊客前來造訪。

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