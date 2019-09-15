「桃園運動村」 VR體驗自由車賽

2019-09-15

〔記者周敏鴻／桃園報導〕為期兩天的「桃園運動村」活動，昨天在桃園市政府前廣場熱鬧登場，適逢中秋節連假期間，跆拳道等趣味運動與新奇的VR實境「自由車公路賽」等，吸引許多大小朋友踴躍體驗，市長鄭文燦與超人氣人物任天堂「超級瑪利歐」也前來陪民眾開心運動，為十月十九日即將展開的「全國運動會」提前暖身，桃園運動村活動今天還有一天，上午十點到下午四點，免費開放大小朋友參加。

昨起連兩天 為下月全運會暖身

全國運動會將於十月十九日到廿四日在桃園市登場，屆時桃園市的五十處比賽場館，將舉辦卅四項運動賽事，讓全國各縣市的運動好手齊聚較勁，精彩可期。

VR自由車公路賽 鄭文燦試玩

為了讓民眾更了解全國運動會的比賽項目，桃園市政府規劃桃園運動村活動，設計了跆拳道、射擊、桌球等趣味運動關卡，還有利用VR實境打造自行車道的自由車公路賽，大小朋友們只要戴上VR裝置，就能體驗三百六十度實景，並透過震動與風感，感受騎乘自由車的樂趣。

超級瑪利歐城堡 大小朋友搶拍

超人氣人物任天堂「超級瑪利歐」受邀來台開設「超級瑪利歐城堡」，並與ㄚ桃、園哥等桃園市政府吉祥物，在鼓鼓演唱全國運動會主題曲「自己人」的歌聲中，陪大小朋友們開心同歡，遊戲場景也頓時化身拍照、打卡熱點，民眾把握機會將自己化身為遊戲主角。

鄭文燦表示，包括桃園運動村在內，桃園市政府規劃一系列全國運動會宣傳活動，盼能吸引更多民眾關注全國運動會，力挺各縣市運動好手爭取佳績，再前進明年的東京奧運為國爭光；市府另與知名雜誌合作包裝運動好手，希望打造「選手變明星、運動變流行」的全新風貌全國運動會；桃園運動村相關資訊，可至臉書「桃園事（https://www.facebook.com/tycgnews/）」查詢。

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