落腳寶米路口 岡山欣欣市場重開幕

2019-09-14

〔記者黃佳琳／高雄報導〕走過一甲子歲月的岡山欣欣市場，因市地重劃，面臨拆除搬遷的命運，六月底吹熄燈號，昨天新落成的欣欣市場正式開幕營運，繼續傳承在地數十年的好味道。

舊市場見證空軍眷村演變

一九五九年興建的欣欣市場緊鄰電視劇「一把青」的醒村，營業至今剛好滿六十年；當年因對面為日治時代六一航空廠五座員工宿舍的舊員工宿舍，又稱「五落仔市場」；市場內有一口直徑兩百公分從清朝使用至日治初期的百年古井，當時更是岡山街尾崙、劉厝、後協等部落的重要民生水源，不僅別具文史價值，更見證岡山空軍眷村時代演變的意義，以及台灣本省與外省等不同族群在庶民飲食、文化及生活上融合的重要象徵。

新市場仍保留眷村美食

舊欣欣市場六月底熄燈後，新的欣欣市場遷移至岡山區寶米路和國軒路交叉口，新的市場七月中旬開始試營運，除了基本的魚、肉、蔬果攤外，舊市場內的傳統眷村美食如小籠包、牛肉麵等也原汁原味的保留下來，讓當地居民及觀光客能持續品嚐在地傳承數十年的好味道。

高雄市副市長葉匡時昨參與開幕典禮時表示，原欣欣市場為北高雄最重要的市集，但環境較小、設備老舊，為隨時代轉型，在市府地政局、經發局、民政局等跨局處協助下，興建一個現代化的欣欣市場，預期未來會是北高雄南北貨相當重要的集散地，也能讓當地民眾重拾過去的美好記憶，並帶動北高雄繁榮發展。

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