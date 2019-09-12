高雄垃圾破袋稽查 告發27件罰逾4萬

2019-09-12

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局今年一至八月底針對民眾垃圾分類，破袋稽查開出二千多張勸導單，其中累犯告發處分二十七件、共開罰四萬多元，以紙餐盒未回收當垃圾丟棄最多，九月起擴大垃圾強制分類稽查，未依規定者最重可罰六千元。

勸導單逾2000張 9月起擴大稽查

環保局表示，今年一至八月底執行一萬六八○五件破袋檢查，其中民眾未確實垃圾分類回收，開立勸導單及告發處分共有二○一二件，經勸導未改善又二度被查獲，環保局才會開單告發，總計處分二十七件、共開罰四萬多元。

紙餐盒未回收 當垃圾丟棄最多

環保局執行破袋稽查過程中，發現許多民眾誤將便當盒、飲料杯、杯蓋等一次用免洗餐具，當作一般垃圾丟棄，且比率頗高，提醒民眾應回收再利用，且回收前以清水稍作沖洗。另外，家中部分電器、遙控器、玩具、資訊物品等，多數內部裝配乾電池（含鈕扣型電池），因內含有害物質，恐對環境造成衝擊，丟棄前務必先將乾電池取出，以塑膠容器集中貯存，交由清潔隊資源回收車，或由販賣業者、回收業者進行回收。

環保局呼籲民眾務必將家戶垃圾分為一般垃圾、資源回收物及廚餘（養豬與堆肥廚餘）等三類，落實垃圾回收分類，若未依規定將垃圾分類排出者，依法可處一千二百元至六千元罰鍰。民眾可利用資源回收免費專線0800085717詢問，或透過網路「資源回收網」獲取最新相關資訊。

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