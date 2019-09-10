中秋連假 來金瓜石提「救命燈」

2019-09-10

〔記者俞肇福、賴筱桐／新北報導〕新北市十三層遺址將在十三日的中秋夜晚上七點舉行點燈儀式，蔡英文總統將出席，黃金博物館也在當天點燈，三天連假的夜間開放參觀；新北市長侯友宜前晚親自體驗，他提著「磺火燈」（又稱礦工救命燈）遊逛金瓜石祈堂老街，邀請民眾實地領略金瓜石的秋夜風情。

黃金博物館點燈 市長體驗提「磺火燈」

阿公與爸爸都是金瓜石礦工的導覽員吳朝潭說，地方發展觀光，舉辦「提磺火燈夜遊老街」活動，「磺火燈」是昔日礦工入坑必備的救命工具，上層裝水，下層放入碳化鈣（俗稱電土），轉開開關後，水會往下滴落，碳化鈣遇水會生成乙炔氣體，乙炔再從燈前的孔洞漏出，點火後即可做為坑內照明之用，坑道內的氧氣如果不足，「磺火燈」就逐漸變暗，礦工可藉由火苗來判斷坑內氧氣是否足夠，所以又稱「礦工救命燈」。

吳朝潭說，他與金瓜石在地鄉親籌組金瓜石文化館，推動付費制的導覽解說，兩小時收費一千六百元（採團計費，上限二十人），「磺火燈」僅有十盞，搭配導覽夜遊的「磺火燈」租金一盞一百元，導覽解說採預約報名，電洽0935-007634。

要到黃金博物館一遊的民眾，搭乘火車在瑞芳站下車，再步行到瑞芳警分局旁廣場轉搭基隆客運七八八、一○六二或台北客運九六五前往金瓜石；或從捷運忠孝復興站二號出口搭乘基隆客運一○六二到金瓜石下車；或從捷運府中站、北門站搭乘台北客運九六五公車到金瓜石下車。

前往十三層遺址，可搭乘國光客運一八一一、一八一二，基隆客運七九一、八二六、八五六、八九一路線；開車的民眾可將車輛停在瑞芳立體停車場、碧砂漁港Ｃ區停車場、海科館園區停車場，轉乘接駁車前往十三層遺址。

淡海輕軌推拍照景點 以月球為主題

另外配合中秋節，淡海輕軌結合幾米公共藝術品，推出「漂浮月亮找玉兔」及「阿姆斯壯登陸月球」等主題拍照景點，淡金鄧公站（V03）以漂浮月亮為主題，小女孩頂著帽子與萌兔在大月亮前漫步，相當悠閒；紀念阿姆斯壯登陸月球五十週年，崁頂站（V11）以登陸月球為主題，遊客站在仿真的月球表面上高舉旗幟，搭配背後高聳的太空船起飛，拍下「媽，我登陸月球了！」的另類照片，也可以模仿嫦娥奔月、阿姆斯壯登陸月球或吳剛罰跪（伐桂），留下有趣的回憶。

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