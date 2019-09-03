高雄／毒溶劑污染 鳳山溪污水廠損失近800萬

2019-09-03

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山溪污水處理廠日前驚傳遭人連續一週傾倒大量含毒有機溶劑污染，造成AO生物處理系統受損、全國首座鳳山溪再生水廠無法供水近一月，損失金額近八百萬元，期間鳳山溪一度變色、出現死魚，環保局持續追查污染源。

AO生物處理系統受損

鳳山溪污水處理廠日前例行巡檢，發現進流抽水站傳出有機溶劑VOC氣味，造成整個廠有疑似汽油味，且化學需氧量水質濃度異常上升至530mg/L，有機溶劑氣味持續大約一週，這是鳳山溪污水廠首次遭受污染事件。

水利局檢視廠內各項水質數據，發現AO生物處理系統受損，其中氨氮水質濃度超過再生水管制限值，緊急停止再生水供應將近一月，損失近八百萬元。

經環保局毒災大隊以攜帶式氣相層析質譜儀，到廠內濕井及周邊人孔檢測，檢出甲苯、二甲苯及環類等有機物質，確認廠內遭受含毒有機溶劑污染。

疑人為偷排 盼加強稽查

由於鳳山溪上游超過二百四十家工廠，沿線有二十個截流井，水利局會同環保局至富田橋、大智陸橋等工業區附近檢視截流站，適逢高市受到對流旺盛及西南風影響，鳳山溪歷經大雨沖刷，未發現明顯有機溶劑氣味，但一度變成黑色，出現死魚、傳出惡臭，引發地方民怨。

水利局表示，含毒有機溶劑傾倒量大，才會造成AO生物處理系統受損，懷疑可能是人為偷排，也不排除槽車載運傾倒，已要求環保局加強稽查。AO生物系統經重新馴養，並配合啟動滴濾池系統，增加生物除氮功能，目前再生水已恢復正常供水，並於污水廠及再生水廠內，增加水質監測儀器，強化處理應變能力。

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