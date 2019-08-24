機車汰舊換新 嘉縣加碼補助最高1萬4

2019-08-24

〔記者林宜樟、王善嬿／嘉義報導〕為改善空氣品質，嘉義縣環保局昨宣布擴大補助縣內老舊機車汰舊換新，放寬申請車輛的車籍年限與資格，除二行程機車，嘉義縣還補助一到三期老舊四行程機車換購最新六期汽油車及電動二輪車，申請期從今年九月一日至十二月三十一日。

中低收淘汰二行程機車補助2萬

嘉義縣長翁章梁昨宣布，嘉義縣機車汰舊換新補助對象為二行程機車（二○○三年十二月三十一日前出廠）及老舊四行程機車（一九九七年十二月三十一日前出廠），車籍設於嘉義縣需於二○一七年十二月三十一日前。

淘汰二、四行程 新購電動車享補助

嘉義縣自行加碼補助（不含環保署、工業局、貨物稅減徵等補助），中低收入戶淘汰二行程機車加碼補助兩萬元；一般民眾淘汰二行程機車、老舊四行程機車並新購六期燃油機車可補助九千五百元，淘汰二行程及老舊四行程機車並新購電動二輪車，最高可補助一萬四千元，單純新購電動二輪車補助兩千五百元至九千元；詳情請上嘉義縣環保局網站https://cyepb.cyhg.gov.tw或洽詢專線05-3622234、05-3622924。

嘉市換購電動二輪車 最高補助三萬元

嘉義市政府環保局空氣及噪音管理科長吳博章表示，七月起加碼補助民眾汰換二行程機車及購買電動二輪車、六期機車，淘汰二行程機車換購電動二輪車最高補助三萬元（含各機關補助），若是新購買電動二輪車，最高補助二萬一千元；關懷專案針對低收及中低收入戶淘汰二行程機車換購電動二輪車，最高補助四萬三千元，民眾如汰換購買六期燃油機車，一般民眾補助四千元、低收及中低收入戶二萬五千五百元。

吳博章說，為鼓勵機車行業者協助民眾到店汰換二行程機車，汰換機車民眾可獲五百元補助，市府五月起針對機車行業者加碼獎勵，連同環保署補助，業者共可獲一千元。

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