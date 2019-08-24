8/29頭城搶孤 外籍選手參加

2019-08-24

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕頭城搶孤將在二十九日深夜十一點登場，預計十二支隊伍參賽，其中一支隊伍由印尼民眾組成；至於飯棚個人賽部分有十人報名，有美國與法國選手；頭城中元祭典協會理事長楊碧村說，今年搶孤擴大辦理，開放國際隊伍參賽，盼讓頭城搶孤變成國際型民俗文化活動。

頭城搶孤搭設十二公尺高孤棚，棚上另有二十一公尺高孤棧，棧頂離地三十三公尺；隊伍每組六人，採用疊羅漢方式攀爬塗滿牛油的孤柱，幫助攻旗手往上爬，最先攻上孤棚便算達陣，冠軍隊伍可獲十五萬元獎金，之後再爬上孤棧，割下棧頂順風旗拚額外獎金，每隊最多可鋸兩支順風旗，每支十五萬元。

今年搶孤有十二支隊伍參與，包含印尼隊；飯棚部分則有十名選手參賽，包含來自美國與法國的選手；楊碧村指出，今年為吸引國際選手參賽，選手們只要在十分鐘內登上七公尺高的飯棚，即可獲得電視一台，第一名還有獎金五萬元。

楊碧村表示，搶孤系列活動從二十七日開幕共三天，有來自全台一百多攤農漁產品在現場展售，民眾可以一邊享受美食，一邊欣賞包括寶島民謠歌王劉福助、八點檔主唱甲子慧、梨花歌后于櫻櫻、舞女作詞作曲俞隆華及八點檔炮仔聲女主角陳子菁等影視紅星輪流獻唱。

楊碧村說，傳統藝術的愛好者，更不要錯過二十九日的蘭陽戲劇團、蘭陽舞蹈團及五名武術大師的精采技藝表演，台灣歌仔說唱國寶級藝術家楊秀卿也將蒞臨現場表演，用悠揚的樂音響徹夏夜，另外也有六組街頭藝人在會場的各個角落，處處給民眾驚奇。

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