大林轉運站 去年每班上下車平均不到1人

2019-08-22

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉縣大林轉運站啟用兩年，但效能不彰，去年每班次上、下車乘客平均不到一人，被民眾稱為「蚊子設施」；嘉縣府建設處長林聰利表示，正與客運業者協商增加路線，並規劃大林幸福巴士，繞行鎮內各里提供轉乘接駁服務，以增加運量，提高民眾搭乘大眾運輸意願。

縣府：協調民間客運停靠

嘉縣府在大林火車站後站興建的轉運站，定位為北嘉義轉乘點，服務大林、民雄、溪口、梅山等地居民，嘉義縣公車處在前年三月啟用時進駐，臺西客運與嘉義客運聯營的「嘉義斗六線」去年一月加入。

嘉縣府統計，去年嘉義縣公車處「嘉義梅山線」往返三千四百廿一班次，載客量四萬八千三百廿七人次，但在大林轉運站上下車者僅一千六百八十人次，平均每班次○‧四九人。

臺西客運與嘉義客運聯營的「嘉義斗六線」往返六千八百一十九班次，載客量四萬五千一百卅五人次，轉運站上下車人數兩千九百六十七人，平均每班次○‧四四人。

林聰利說，大林轉運站效果仍未彰顯，正協調台鐵增加停靠大林車站班次，並持續和民間客運業者協商，目前進駐路線已增加為四條公路客運與一條國道客運，將再爭取統聯和阿羅哈等國道路線停靠，提升民眾轉乘意願。

大林鎮長盼共構圖書館

大林鎮長簡志偉則認為，轉運站興建的土地原規劃興建圖書館，卻鳩佔鵲巢，現在鎮圖空間不敷使用，卻無法新建搬遷，請縣府及中央正視，建議補助經費興建與轉運站共構的複合式圖書館。

轉運站興建時任大林鎮公所建設課長的縣議員許有疆指出，轉運站所在地原為停車場用地，當年為爭取興建圖書館，將部分土地變更為機關用地，但因當時政策只能補助修繕費，募款不順無法興建，剛好縣府要建轉運站，為地方發展提供土地；鎮公所現在若有意建新圖書館，建議針對公有地提出規劃案，或推動整體開發取得公共設施用地興建，相信大林人願意支持。

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