廚餘做成有機質材料 雲林免費送

2019-08-22

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣為防止非洲豬瘟疫入侵，廚餘不再用來養豬改做堆肥，全縣每天產生卅八噸廚餘，回收率高達九十四％，已做出兩百八十一公噸有機質材料；口湖鄉公所更出奇招，出動「蟲蟲大軍」，每天可吃掉一噸廚餘，產生五百公斤有機質材料，蟲蟲則可用來養雞。

堆肥混合化製成品 已產出281公噸

雲林縣政府推動廚餘全面堆肥化，並製作出的有機質材料「雲林二號」，其肥力與市售有機肥相當。

環保局長張喬維表示，雲林縣生、熟廚餘分類回收，生廚餘以堆肥處理、熟廚餘化製處理，再將堆肥與化製成品混合製成有機質材料，目前已完成兩批約兩百八十一公噸成品，第一批六千零八十包被索取一空，第二批八千包已分送各公所，免費提供試用。

環保局廢棄物處理科長吳其臻說，全縣每天產出廚餘量約卅八公噸，每噸廚餘可製成○．二噸堆肥，平均每月可產出六千到八千包、每包廿公斤的有機質材料，全數免費提供社區、機關、校園、行道樹及一般民眾取用。

口湖養黑水虻吃廚餘 多鄉鎮想取經

口湖鄉長林哲凌指出，口湖鄉每天約產生一公噸廚餘，清潔隊利用「黑水虻」蟲蟲大軍吃掉廚餘，蟲蟲的排泄物每天產出約五百公斤，是肥力極佳的有機質材料；「黑水虻」幼蟲有些用來育種，有些餵雞，目前已有雞蛋產品，未來清潔隊擬設立畜牧組負責。

環保局表示，口湖鄉「蟲蟲大軍」成效極佳，已有林內、莿桐、大埤、斗南、西螺、古坑等鄉鎮清潔隊打算前往取經，以解決鄉內的廚餘問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法