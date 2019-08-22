中央補助逾6千萬整治 鳳山溪上游不再髒臭

2019-08-22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山溪上游工廠林立，造成水質又髒又臭，中央補助市府六千三百萬元，推動坔埔排水水質淨化工程、鳳山圳滯洪池水質淨化場，已完工測試運轉完成，有助於水質改善功能外，園區附屬的綠地及步道，成為民眾休閒好去處。

鳳山圳水質淨化場完工 添綠地、步道

鳳山溪流經大寮、鳥松、鳳山、前鎮等區，上游二百多家工廠林立，水利局近年來推動流域整治，全流域平均河川污染指數從一○二年的七．六嚴重污染，去年降至五．七的中度污染，嚴重污染長度也由九．八公里降至○．七公里，已大幅改善水質狀況。

下水道系統接管、污水截流 水質改善

水利局自九十五年辦理鳳山污水下水道系統，目前已完成八萬三千多戶用戶接管，其中鳳山區接管率達五成二，鳥松區接管率突破四成五，同步推動污水截流，目前已完成十九處截流設施，平均截流水量每日六萬二千噸，大幅減少鳳山溪濟安橋以下河段污水排入。

由於上游鳳山圳及坔埔排水河段水質受到事業污染群聚排放影響，仍屬於嚴重污染情形，前市府去年爭取補助，中央挹注經費六千三百萬元，推動鳳山圳滯洪池水質淨化場及坔埔排水水質淨化工程，已完工測試運轉完成。

水利局表示，新設攔水設施每日截取一．四萬立方公尺的鳳山圳污水至鳳山溪污水廠處理，並利用鳳山圳滯洪池綠地設置水質淨化場，每日處理七千三百立方公尺以上的坔埔排水污水淨化，淨化後水體再回放滯洪池及鳳山圳做為潔淨水源，預計每日可降低河川生化需氧量約一○三公斤等，活化水域環境及生態，發揮水質改善功能。

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