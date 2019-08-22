苗栗之光 產業、運動揚名海內外

2019-08-22

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉茶廠第四代曾郁芳、曾莉敏姊妹製作的東方美人茶，連三年獲比利時國際風味絕佳獎章二星獎；「永康八號」創辦人詹益昕夫婦，生產的防蚊噴霧，榮獲國家品質標章，是目前國內通過認證的兩個品牌之一；苗栗縣消防弟兄許顥瀚，在日前世界警察消防運動會奪下一金、二銀、二銅。縣長徐耀昌昨天接見，讚許他們是苗栗之光。

曾郁芳、曾莉敏從小跟著父親種茶、做茶，姊妹倆創立「曾的東方美人茶」品牌，堅持「頂級」、「安全」、「無毒」的茶飲，獲獎無數，今年獲得苗栗縣東方美人茶評鑑比賽頭等獎，更是連續第三年獲得有「食品界奧斯卡獎」美稱的比利時國際風味絕佳獎章二星獎的殊榮。

詹益昕、張曉玲夫婦繼去年以自家研發的經典修護霜勇奪世界品質評鑑大賞銀牌，今年又以防蚊噴霧榮獲SNQ國家品質標章防疫產品類認證，是目前國內通過認證的兩個品牌之一。詹益昕原本從事電子業，七年前回苗栗創業，為了家人健康以手工皂為起點，從零開始學習用頂級的原料做出最天然、無負擔的產品。

任職於竹南消防分隊的隊員許顥瀚，小學三年級開始學習柔道，並在柔道領域中持續精進，今年展現成果，在第十八屆世界警察消防運動會分別獲得角力一金一銅、巴西柔術二銀及柔道一銅的好成績。許顥瀚表示，感謝長官對於他的支持。

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