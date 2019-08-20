莿桐榮村、埤寮淹水 新虎尾溪急清淤

2019-08-20

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林莿桐榮村、埤寮等部落十三日因急降雨加上新虎尾溪河道未及時清淤而淹水，縣府已緊急展開清淤工程，水利處長許宏博表示，清淤河段從仁發橋至新虎尾溪橋，並於年底前完成治理計畫，解決淹水問題。

仁發橋至新虎尾溪橋先清

雲林山區十三日三小時累積雨量超過一百毫米，莿桐榮村部落、麻園村埤寮部落自清晨六點開始淹水，聯外道路因而封閉，直到上午十點多雨勢暫歇積水才退去；因兩部落都位於新虎尾溪旁，居民認為新虎尾溪未清淤是淹水原因之一，向前往勘災的縣長張麗善反應改善。

許宏博說，縣府勘災後隨即辦理緊急清淤，由仁發橋向上游到新虎尾溪全長約一公里，近日就能完工；昨天下午副縣長謝淑亞、莿桐鄉長林靖焜前往關心清淤工程，謝淑亞要求儘速完成相關工程，改善當地淹水情況。

附近居民指出，除了目前預定清淤的河道，從虎尾溪橋到上游和平橋（縣道一五四乙）還有三、四公里河段也急需清淤，請縣府再爭取經費處理；許宏博表示，該河段清淤只要天氣狀況許可，這幾天就能完成，居民要求向上游延伸清淤，水利處會全力籌措經費早日完成。

新虎尾溪整治計畫年底提出

許宏博表示，目前清淤工程只是治標，治本是新虎尾溪治理計畫，最慢年底前會完成，呈報中央爭取經費，徹底解決該地區淹水情況。

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