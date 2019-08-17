林光華批義民祭資訊 客委會 ︰竹縣府提供

2019-08-17

〔記者黃美珠、楊綿傑／綜合報導〕客家義民節前，獲「客家貢獻獎」之終身貢獻獎的前台灣省主席林光華，昨抨擊客委會官網介紹義民節先說義民廟是清廷所建，被投訴後改為「地方仕紳王廷昌等人為紀念這些陣亡的義民，建廟供後代祭拜」，寫法「亂七八糟」。

客委會︰縣府查證過通知修改

客委會表示，客委會網站上義民祭相關資訊由新竹縣政府提供，也依據縣府通知修改，縣府已就相關歷史查證過。

林︰先祖林先坤才是創廟始祖

林光華說，他的先祖林先坤是創廟始祖，這在義民廟祿位上寫得明明白白，王廷昌等地方仕紳是出力在用牛車收運忠骸上，與建廟無關，客委會應查證清楚且更正。

林光華說，他的先祖來台開墾屯居於竹北六張犁，當年林爽文起兵為亂，林家不願開墾成果送給毫無軍紀，殺人越貨的亂軍，號召自家子弟和長工在袖上繫黑帶為憑應戰。

林光華說，林家這種保家衛土的義舉獲其他閩籍民眾、道卡斯族人響應，戰死者被以牛車收骸準備集葬，車到義民廟處不再前進，經擲筊、勘輿後葬於現址。

林光華說，犧牲者大多數是林家子弟或長工，且多單身沒子嗣。先祖林先坤不捨，決定建廟，與表弟劉朝珍各捐土地作為廟產。

林光華一九八八年率先發起「還我客家母語運動」， 呼籲客家人重視客語斷層危機，並全力支持客家運動代表性刊物「客家雜誌」，至今擔任社長，連續卅年舉辦客家文化夏令營，傳承客語和文化。

擔任立委時推動客語相關修法及立法，促成設立客家廣電基金、籌備客委會及推動客家電視開播，獲「客家貢獻獎」之終身貢獻獎，九月廿三日將接受總統表揚。

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