《竹縣》竹東河濱公園改善案 獲前瞻補助2050萬元

2019-08-14

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣頭前溪竹東生態河濱公園啟用迄今逾十五年，多項設施年久失修，新竹縣政府成功爭取到前瞻基礎建設計畫的水環境改善計畫補助二千零五十萬元，可望讓這座公園再現風華。

新竹縣政府表示，經濟部核定頭前溪生態公園水環境改善計畫，全案總經費二千六百二十八萬二千元，中央補助二千零五十萬元、縣政府配合五百七十八萬二千元，其中框列在今年度要動支的一千二百五十萬元尚未納入預算，昨天在縣務會議中通過墊付款案，之後再於今年度追加預算或明年度預算中轉正。

新竹縣長楊文科六月底到竹東生態河濱公園會勘後，針對不少民眾反映廁所不足，指示要新建公廁，也承諾會解決照明、停車等問題。

新竹縣政府表示，頭前溪竹東生態河濱公園面積廣達一百五十公頃，幅員廣大，各類公共設施老舊且常遭外力毀損，部分區域甚至已失去原有功能，受限經費不足致使原有美景荒廢，環保局每年約編列五百萬元委託廠商維護設施，非常辛苦，今年將維護經費調高至八百萬元，大大提升公園維護能量，如今又有中央經費挹注，即將好好整頓一番。

環保局表示，這次的水環境改善計畫希望能回復生態公園原有風貌，施作項目包括，水源引流設施改善、景觀生態池修補工程、既有停車空間及步道改善、園區內導覽及指示牌更新等工程。

環保局也表示，頭前溪竹東生態河濱公園仿造天然溼地潔淨水質的方式，將竹東鎮排入頭前溪的家庭污水導入園區內，透過精心設計的生態治理池進行水質淨化，在民國一○二年通過行政院環保署之環境教育設施場所認證，常吸引環保教育團體參觀。

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