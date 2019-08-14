《竹縣》高鐵橋下道延伸竹科 二期二階19日通車

2019-08-14

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣新闢高鐵橋下道路延伸至新竹科學園區第二期工程，第二階段的員山路至中興路路段，將於十九日完工通車，將可紓解新竹縣與新竹市、竹科在尖峰時段的通勤車潮。

第一階段去年11月已通

新竹縣政府表示，新竹縣與新竹市、新竹科學園區之間往來的通勤車潮，過去靠中正橋、經國橋與中山高速公路分流，但多年前尖峰時刻已呈飽和狀態，用路人飽受塞車之苦，所以規劃利用高鐵高架橋下方土地，新闢聯絡道路從高鐵新竹站延伸至新竹科學園區，共分三期推動。

第一期興隆路至公道五路段在民國一○四年通車，第二期公道五路至中興路路段中央核定總工程經費十億二百六十九萬三千元，在一○五年底開工，第一階段的公道五至員山路已於去年十一月完工通車。

起自員山路口至中興路口

預計於十九日完工通車的第二階段，起點為員山路口、終點為中興路口，全長約五百九十公尺，其中跨越台鐵內灣支線路段有二百七十公尺、含三十二公尺箱涵，富榮街聯絡道八十公尺。

新竹縣政府表示，從中興路至力行路段的第三期工程，去年已經在竹東鎮員山里集會所辦過兩次公聽會，去年十二月徵收計畫審議通過，今年二月一日至三月四日公告徵收，三月間第一次發價、五月間第二次發價，後續工程由營建署主辦。

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