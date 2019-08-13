書畫名家題字 打造「布袋碑林」

2019-08-13

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉縣布袋中安社區發展協會理事長李家信愛好藝術，為在家鄉營造藝文氣息，透過藝術收藏家林柏賢邀請國畫大師歐豪年、名畫家蔡友、書法家陳岳山等人題字，去年至今集聚十六位國內的國際級藝術家的作品，雕刻在十四座石碑上，在社區打造「布袋碑林」，盼成為流傳久遠的人文景點。

歐豪年等16人作品刻石碑

李家信表示，政府單位常為吸引遊客而打造奇特的景點，但一窩蜂的人潮後就什麼也沒留下，他思考為家鄉留下永久性的文物，獲得布袋鎮公所同意，在過溝公園前設置碑林，與多位地方人士以一百萬多元購買巨石刻字，設置基座，呈現楷、篆、行、草等大師書法。

林柏賢邀請嶺南派國畫大師歐豪年撰寫「布袋碑林」四字，還邀水墨畫家蔡友、國家文藝獎得主江明賢、水墨畫家李轂摩、書法家陳岳山、「每日一字」主筆名書法家張炳煌及臺灣印社榮譽社長周澄為碑林題字，書法家蔡江東、吳明宗及畫家劉高興合力製作書法及游魚畫作，今年五月過世的水墨畫家李奇茂生前也受邀題字。

已過世的名畫家吳梅嶺、被稱為「書道聖神」的胡昌熾、草書名家陳雲程、可雙管齊下（雙手同寫不同字）的書法家蔡元亨及「南台書宗」陳丁奇等人題字，則透過收藏原作複刻在石碑上。

林柏賢說，布袋碑林請到以雕刻石佛、石猴聞名的嘉義石雕家潘威志雕刻，手法細膩，雕刻的字體依照書法的筆畫力道輕重而有深淺，還可見筆順先後，並非一般照範本雕刻手法。

李家信指出，每塊石碑後都刻有作者生平事蹟，為提升下一代的文化素養，若有學校來參觀，社區發展協會可陪同解說。

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