19歲葉士源 全國最年輕禮儀師

2019-08-13

〔記者張勳騰／苗栗報導〕十九歲就讀苗栗縣私立仁德醫專生命關懷事業科五年級的葉士源，傳承第五代百年家族殯葬產業，他從國中二年級開始向父親學習殯葬禮儀，今年四月取得內政部核發的禮儀師專業證照，成為全國最年輕禮儀師，苗栗縣長徐耀昌昨接見表揚。葉士源說，未來會發揮專業，改善殯葬產業，幫助需要幫助的人。

位在苗栗縣銅鑼鄉的雙峰葬儀社，西元一九○三成立迄今，歷經了日治時期、台灣光復，至今有一百一十六年歷史，目前已傳承到第四代葉文琪經營，葉士源為第五代接班人。

苗栗縣政府民政處指出，要取得內政部禮儀師核發證照，必須先考取喪禮服務人員丙級技術士證照滿二年，再修相關學分二十分，才能考乙級證照，通過乙級證照，且需有二年的實務經驗等條件，才能申請核發。

葉士源因家中經營葬儀社，從小耳濡目染，他說，「每次接觸到往生者，感覺他們是睡著了，沒有什麼好怕的」，他從國中二年級開始跟父親學習殯葬專業知識，並在仁德醫專學習專業理論，因此順利考取證照，十九歲就成為全國最年輕的禮儀師。

葉士源昨天由祖父葉清亮、父親葉文琪和銅鑼鄉長李瑞廷等人陪同前往苗縣府接受徐耀昌表揚，徐耀昌肯定葉士源在殯葬專業的努力，也期許他在祖父及父親奠下的基礎上發揮所長，改善現有的殯葬禮儀文化及提升品質。

葉士源表示，未來會發揮本職學能，在殯葬產業之路更進一步，提供最溫馨、最有尊嚴的禮儀服務，並盡己之力，幫助需要幫助的人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法