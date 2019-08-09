注意！ 新北、基隆多處景點封閉 活動也取消

2019-08-09

〔記者賴筱桐、邱書昱、林欣漢、俞肇福、盧賢秀、陳心瑜／綜合報導〕受到利奇馬颱風影響，北北基三市今天停班停課，新北、基隆有許多活動延期或取消，請民眾注意，可電洽兩市的1999市民專線查詢；包括野柳地質公園、基隆和平島公園、白沙灣、獅頭山公園、十分瀑布、新店碧潭風景區天鵝船、淡水漁人碼頭、深澳Rail Bike都暫停開放，新北市藍色公路載客船舶也停航。

新北市方面，原定十日在大都會公園舉行的「瀑布滑草場」啟用活動，延期至八月十八日；在新北市府市民廣場舉辦的兒童藝術節活動今天暫停，包含帳篷體驗、舞台演出、小老闆市集、旋轉木馬及小火車遊具、戶外十五座藝術裝置等，詳情請至活動官網查詢。

颱風影響 部分活動延期

在板橋林本源園邸（林家花園）舉辦的「霞海月老來新北」系列活動，今天的活動都取消，而十日、十一日的活動，民眾參加前請先查詢文化局官網；烏來小旅行延期、深澳小旅行取消、八月十日的淡蘭古道「梯田餐桌時光」活動延期至九月七日。

至於基隆市部分，原定今天上午在南榮公墓納骨塔舉行的祭典，延期到八月廿一日上午八點至十二點；今在國立海洋科技博物館舉辦的「台灣海龜的保育與現況」講座取消，擇日辦理；基隆中正國中管樂團成果發表會延期至九月四日，晚上六點半起免費入場、七點開演。

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