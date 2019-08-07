「全國最美共讀站」 嘉縣3校獲選

2019-08-07

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕教育部舉辦「全國最美共讀站」評選，有十八所學校出線，其中，嘉縣國立新港藝術高中、新港國中及竹崎內埔國小等三校入選，比例為非六都之冠，縣府代理教育處長李美華表示，嘉縣重視社區共讀，地方與學校攜手努力打造舒適的閱讀空間，因而獲評審委員青睞。

李美華說，國教署推動「社區共讀站」計畫，嘉縣提報四十三所國中小申請補助，將閒置校舍轉型為圖書空間，提供師生及社區共讀平台，目前完成廿一所並揭牌使用，開啟全民共讀風潮。

新港藝術高中 VR閱讀體驗

新港藝術高中校長王崇懋表示，社區共讀站整合校內師生及社區民眾閱讀需求，在空間規劃或設備添設導入美感設計，除基本閱讀空間，更規劃「VR體驗互動視聽室」及「數位閱讀體驗區」，吸引讀者入館享受不一樣的閱讀樂趣，將持續透過校景導覽、藝文展覽、講座、閱讀分享等方式，讓師生與社區不僅閱讀「書」，也能閱讀「美」。

新港國中 全鄉大動員打造

新港國中校長林婉鈴指出，新港社區共讀站是集合讀書會、鄉公所、奉天宮、家長會及善心人士一起努力的成果展現，將利用廿萬元獎金充實圖書設備。

內埔國小 假日開放給社區

內埔國小校長吳春慧表示，校方用一百八十萬元經費改造曾南居圖書館，結合學校推動多年的藝文教育，讓共讀站成為假日開放給社區民眾，以及學生喜愛來閱讀的社區圖書館，完成師生夢想，享受閱讀樂趣。

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