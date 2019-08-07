高雄改善48處易淹道路 拚明年汛期前完工

2019-08-07

〔記者陳文嬋／高雄報導〕利奇馬颱風進逼，外圍環流今起影響台灣，高雄市政府盤點四十八處道路積淹水地區，將進行改善，力拚明年雨汛期前完工，未來排水孔將施作在道路上，提升整體排水效果。

排水孔將移至馬路 不再設於人行道

高市七一九、八○二豪大雨，造成市區多處道路積淹水，市長韓國瑜指示水利局調查今年以來重複的積淹水地區，做為重點防治區塊，環保局加強側溝清疏，避免造成淹水災情。

水利局盤點四十八處道路積淹水地區，包括仁武區高楠公路至左營區高鐵路、前鎮區中山路與林森三路往小港方向、楠梓區德民路三三○號、鼓山區公所對面鼓山二路等。

鳥松神農路墊高 獲中央補助

最受矚目的鳥松區神農路已爭取到中央經費，將進行道路墊高工程，力拚明年雨汛期前完工；中正路四百巷因排水斷面不足，降雨導致溢流，也將進行側溝分流。

水利局調查發現部分道路側溝有樹根亂竄或樹枝堵塞等問題，甚至因鋪路加厚，造成集水效果不佳，未來排水孔將直接施作在道路上，不再做在人行道上，提升整體排水效果。

另仁武區高楠公路至左營區高鐵路近來逢雨必淹，水利局查出側溝樹根亂竄影響排水，將重新施作，已上網公告招標，預計十二月完工；鼓山區鼓山二路因側溝斷面過小阻礙排水，將籌措經費改善。

另外，水利局發現部分住戶私設斜坡道，蓋住洩水孔及清掃孔，影響排水造成積淹水，建議民眾有斜坡道需求，可以向養工處提出申請，不要阻擋排水孔，提醒民眾改善。

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