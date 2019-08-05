等不及 模範父親缺席頒獎典禮

2019-08-05

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市昨日舉行模範父親表揚典禮，受獎人江國臣卻因肝病過世，來不及領到這份榮耀，員林市公所特別在其告別式上致贈獎牌。員林市長游振雄在昨日的典禮上表示，江老先生曾對他說，很高興能獲獎，一定會來參加，雖然座位上看不到他，相信他一定在場，跟大家享受這份榮耀。

江國臣病逝 告別式上公所獻獎牌

員林市模範父親由各里長事先推薦，鎮興里前里長黃錦昌表示，江國臣育有三男二女，經營家庭感情融洽，子女都事業有成，是地方家庭模範，而江國臣不忘服務社會，長年奉獻地方宮廟鎮興廟務，並熱心公益參與急難救助者物資發放，因此提名他為模範父親，獲提名時病症已獲控制，原以為撐得過父親節，可惜熬不過病魔，在上月撒手人寰。

生前熱心公益 高興說要參加領獎

游振雄說，表揚前曾去探訪江國臣老先生，當時他精神奕奕，還開心表示一定會參加表揚典禮，表揚前得知他已因病過世，特別於上月二十九日告別式上將獎牌、禮品等獻上靈前，感念他一生奉獻。

游振雄表示，父親在孩子發展的歷程中，扮演著重要角色，「一個父親勝過一百個校長！」在父親節來臨之際，鼓勵大家把對父親的愛說出來，並祝福全天下所有的父親都健康快樂。

員林市公所昨天舉行模範父親表揚典禮，彰化縣長王惠美等地方士紳皆到場祝福，四十六位模範父親中受推薦縣級模範父親有三位，分別為東北里曹朝順先生、惠來里張宏洲先生、三和里江文華先生，三人照顧家庭、社區擔任公益，堪為子女表率及地方楷模。

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