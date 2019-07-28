「極點慢旅」 騎進童謠丟丟銅

2019-07-28

〔記者林欣漢／新北報導〕由交通部觀光局主辦的「台灣自行車節」系列活動「Light up Taiwan極點慢旅」，以台灣東、西、南、北四個極點的燈塔做為主題的自行車慢遊活動，昨天在極東點三貂角燈塔揭幕，路線經過舊北迴鐵路改建的舊草嶺隧道，長約二．一公里，正是童謠「丟丟銅」裡所唱的「磅空」，炎夏騎入隧道迎面清涼，一出「白雲飛處」的隧道口，太平洋及龜山島映入眼簾，從山中騎到海邊只在轉瞬間。

自行車隊昨天從福隆遊客中心出發，騎行北台灣經典自行車路線之一「福隆舊草嶺隧道」的環狀線，經過東北角海岸的石城觀景區、三貂角燈塔、馬崗漁港、卯澳漁村回到福隆遊客中心，全程約二十公里，路線平坦、濱海視野開闊，適合親子闔家參與，包括日本環沖繩自行車協會、中華民國心臟病兒童基金會等單位都共襄盛舉，體驗東北角海岸之美。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處（風管處）表示，沿著太平洋岸邊的東北角自行車道騎乘，在三貂角可欣賞全台最特殊的海蝕平台地質樣貌；開車時很容易錯過的三貂角燈塔，最佳的造訪方式是從燈塔下方的馬崗停車場走約二百階步道，到達三貂角燈塔觀景台，站在台灣本島的最東點，登高感受太平洋海天一色的心曠神怡。

風管處表示，「Light up Taiwan極點慢旅」各場次開放報名，八月十日是極西點國聖港燈塔、十月十二日是極北點富貴角燈塔、十一月十六日是極南點鵝鑾鼻燈塔，民眾可到「中華民國自行車騎士協會」網站報名。

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