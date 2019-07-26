嘉義芙蓉山 發現百年杜鵑花群

2019-07-26

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕海拔一九六七公尺的嘉縣阿里山鄉樂野村頂湖芙蓉山，上月初有山友發現卅多株玉山杜鵑與阿里山杜鵑（又稱西施花），估算樹齡逾百年，相當珍貴，嘉義林區管理處表示，會全力維護杜鵑花群生長環境，並將與嘉義大學團隊合作，進行為期三年的玉山杜鵑、阿里山杜鵑等種子培育。

30多株原生種 遭孟宗竹覆蓋

嘉義林管處奮起湖工作站主任李志珉表示，上月初接獲熱心山友通報，指在芙蓉山發現超過百年樹齡的杜鵑花群，因遭到孟宗竹蔓延覆蓋，生機受到重大威脅。

林管處派員勘查，發現該處位於大埔事業區第二三一林班，有卅多株玉山杜鵑及阿里山杜鵑，胸徑約十至廿公分，樹高三至八公尺，為原生種。

林管處清理百公尺長保護帶

李志珉說，杜鵑花科樹徑要長到十公分，大概需一百年時間，為維護杜鵑花群生長環境，工作站人員砍除侵犯杜鵑的孟宗竹，因竹類生長快速，易遮蓋其他植物陽光、影響生長，並進一步清理出一條寬卅公尺、長

度約百公尺保護帶，防止下方竹類再度入侵杜鵑花群生長區。

與嘉大合作 3年培育計畫

嘉義林管處副處長李定忠表示，杜鵑花科植物發芽率低，且成苗不易，將與嘉義大學團隊合作進行原生種杜鵑培育計畫，分三年以種子育苗玉山、阿里山等十種杜鵑，並記錄、編撰台灣原生杜鵑培育手冊，供學界、業界參考利用，守護台灣原生種杜鵑及生育地。

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