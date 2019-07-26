《新北》停車費推行動支付 市府3年省千萬手續費

2019-07-26

〔記者何玉華／新北報導〕新北市有三萬多個路邊收費汽車格，民眾繳停車費以四處可見的超商最方便，但市府交通局統計，一年付給超商代收的手續費高達五二○○萬元，新契約不降反漲，為了節省手續費的公帑支出，交通局從二○一六年七月推動行動支付，三年約省一一四○萬元的手續費，而從五月起推出的行動支付繳交停車費「月月抽萬元」活動，延長至十月底。

月月抽萬元 延長至十月底

交通局從五月起舉辦為期三個月的抽獎活動，目前已吸引兩萬多輛新的車號加入，累計約有四十二萬件行動支付繳費，行動支付從原本僅佔三．五％，大幅成長到十一％；交通局停車營運科長許芫綺表示，「月月抽萬元」活動五月、六月的頭獎一萬元得主，分別以行動支付繳了三十元和十元的路邊停車費，結果幸運抽中一萬元禮券。

許芫綺說，民眾使用行動支付，繳款方便又幫助市府節省公帑，下載Pi錢包、歐付寶、停車大聲公、車麻吉、遠傳friDay錢包、萬付通等App，享有首刷車繳費三筆、現折十元優惠，在九月十二日、十月十四日及十一月十二日公開抽獎。

交通局指出，民眾到超商繳交停車費，市庫要支付每一筆的手續費給超商，路邊停車格每年開單量約一千萬張，支付超商代收的手續費也高達五二○○萬元，曾引起議員關切，要求市府研議降低手續費。

市府原本希望與台北市、桃園市、基隆市聯合招標來降低手續費用，卻屢次流標，最後自行招標，手續費未降反升，二○一四年的手續費是三．七元，補單為三．九二元，二○一七年簽訂新約後，分別調漲為三．八元與三．九五元，與台北市相同。

為了降低手續費支出，交通局從二○一六年七月推廣行動支付，隔年使用量約六十五萬件，二○一八年突破一百萬件，今年上半年已有八十六萬多件；超商代收佔比也從八十九％下降至七十五％，節省約一一四○萬元的手續費。

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