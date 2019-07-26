台南舊魚市場活化 下月辦工作坊徵民意

2019-07-26

〔記者洪瑞琴、蔡文居／台南報導〕八十三歲的台南舊魚市場將委外招商，南市觀光旅遊局正進行活化規劃案，並預計八月底舉行工作坊廣徵民意，期望明年初完成規劃共識，讓這處見證台南運河史的庶民建築重新亮起來。

位在台南運河畔的台南舊魚市場於一九三六年落成，三年前因「中國城運河星鑽計畫」面臨都市開發被拆除危機，經地方文史界發起搶救，市府也在公民力量的支持下，決定原地保留。

南市觀光旅遊局表示，台南舊魚市場活化利用案，已委託顧問公司進行規劃，由於舊魚市場具特殊歷史價值，其空間利用如何保留文史意義並結合商業觀光潛能，希望能透過工作坊徵詢多元化意見，讓規劃案更符合民意期待。

此外，台南舊魚市場鄰近施工中的原中國城景觀廣場，相鄰的街道空間未來也可以發揮無限想像，讓舊魚市場結合周邊創造最大活化效益。

南市觀旅局表示，工作坊邀請文史界、建築界、室內設計等各領域及民眾共同參與，預計八月底展開，期望明年初完成規劃共識，以利後續進行ROT（重建、營運、移轉，政府委託民間機構營運模式）委外招商作業。

台南偕行社 爭取補助修復

此外，位於台南市公園南路的台南偕行社，設立於日治時期大正四年（一九一五年），迄今已逾百年歷史，原為軍隊社交場所，十餘年前被列為歷史建築，如今年久失修，呈荒廢狀態，日前還被發現有登革熱孳生源而被開罰。多位議員要求儘速修復，文資處表示，預計今年十月完成設計後，接續爭取明年中央補助進行修復工程。

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