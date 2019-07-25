嘉縣消「鬼斧繩工」 比利時競技奪冠

2019-07-25

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉縣消防局葉獻仁等八名消防員為增進繩索技能，組成「鬼斧繩工」繩索隊，自費採購器材，平時訓練各種繩結及吊掛技術，去年九月曾在嘉義山區救出墜谷傷者，今年六月葉與隊員陳建名加入「高雄繩索救援隊」參加「比利時國際繩索競賽」，勇奪總冠軍。

葉獻仁說，以前救援大多使用一條繩索，接觸精進繩索技能後，改使用雙繩，若其中一條繩索斷裂仍可確保安全，並透過訓練加快結雙繩速度。

葉獻仁表示，墜谷傷者以往多由救援人員徒手搬運擔架，有時因地形高低起伏易滑倒，改使用繩索確保後拖拉，更省力也更安全。

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