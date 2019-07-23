高雄市青年學子車禍亡 比去年同期多1倍

2019-07-23

〔記者黃良傑／高雄報導〕十八至廿四歲青年學生是國家棟樑，騎車肇事率居高不下，高市警局昨統計一至七月，青年學生車禍死亡事故，竟多達廿件廿人，較去年同期九件十人，多出一倍，交通大隊加強取締強度，也將協調監理機關落實考照影片教學，以保護青年學生。

1至7月去年9件10人 今年20件20人

高雄A1（死亡）車禍青年學生肇事率居高不下，今年一月一日至七月中旬，以仁武區、林園區、旗山區三區發生最多，各發生四件，造成四名青年學生不治，林園區較去年同期多出四件、四人，其次是旗山區增加三件、二人，仁武區增加二件、二人。

仁武、林園、旗山 肇事最多3區

但A2（受傷）車禍數為四千五百七十二件、六千七百六十一人，較去年同期四千七百六十八件、七千零廿五人，減少一百九十六件、二百六十四人，其中，旗山區車禍受傷的青年學生，共計減少五十三件、九十人，降幅最大。

18歲到24歲 肇事率最高

警方另透過大數據分析發現，高雄市竟和全國所有縣市相同，車禍死傷人數同樣都在十八歲開始攀升，最高峰於廿歲，再於廿一歲開始緩緩下降，直到四十五歲左右降至最低。此外，更發現十八歲至廿四歲青年學生，二○一二至二○一八年機車交通事故，都是從八月開始飆升，分析應是八月暑假考到駕照，卻因防禦駕駛觀念薄弱，應變能力不足，導致肇事率上揚且居高不下。

警將加強取締 並灌輸防禦駕駛觀念

交大分析，仁武和林園區有石化工業區，旗山區砂石車進出，青年學生騎車在區內車禍致死率高。為減少車禍事故，警方除加強取締青年學生機車違規，並鎖定大型車輛及砂石車，取締超速超載，積極與監理機關向考生宣導，把考取機車駕照後的講習宣導，改到考照前就播放，效果才不會大打折扣。

警方也將透過校園和補教業，對剛考取駕照學生灌輸防禦駕駛觀念，包括騎車小心停車格汽車開門、行經無號誌或閃黃燈的十字路口必須減速、騎經大型車旁需提防視線死角與內輪差，以降低車禍風險與發生率。

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