睽違70年 埤頭合興宮遶境強強滾

2019-07-22

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埤頭鄉合興宮是當地重要的信仰中心， 在日治時期因施行皇民化運動，嚴禁宮廟陣頭活動，合興宮自此未舉辦遶境，今年大甲媽祖與白沙屯媽祖破天荒同日停駕、駐駕合興宮，令廟方大感驚喜，有感民眾對媽祖虔誠，決定恢復遶境遊庄傳統，昨日完成二天一夜的遶境活動，睽違七十年，埤頭鄉民萬人空巷迎媽祖，遶境所到之處熱鬧非凡。

合興宮主祀媽祖，為當地六個村庄的「聯庄廟」，相傳一九四四年美軍進行轟炸，有顆掉落人潮的炸彈未爆炸，事後發現合興宮媽祖神像的右食指、左腳的弓鞋掉落一邊，有「媽祖接炸彈」的傳說，合興宮開基媽祖也有「炸彈媽」美名。

合興宮副總幹事張良文表示，廟方近年從文獻發現，合興宮早期每年舉行媽祖遶境活動，庇佑鄰近村里，但日治時期停辦，隨著國民政府來台，主事者想法不同也未復辦，直至今年三月大甲媽、白沙屯媽同日來到合興宮，埤頭鄉親躬逢其盛，才有恢復遶境的念頭。

張良文說，由於多年未遶境，還特別請示媽祖遶境天數，開基媽祖答應出巡兩天一夜遶境，行經二林鎮、竹塘鄉，最後回到埤頭鄉，陸續與二十五間宮廟交流，昨日晚上八點半回鑾安座，完成睽違七十年的遶境活動。

明道大學媽祖文化學院系主任謝瑞隆表示，大甲媽與白沙屯媽祖遶境進香活動，讓全民也興起一股媽祖熱，各宗廟趁此擴大信仰圈，也能連結在地民眾的認同，樂見合興宮恢復遶境，為百姓祈福。

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