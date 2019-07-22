連續大雨 台南市歸仁、仁德瓜田泡水無瓜可採

2019-07-22

〔記者萬于甄、蔡文居／台南報導〕近期梅雨季節後，接連碰上颱風及西南氣流，讓台南下了好一陣子的雨，有農民在歸仁、仁德一帶種植的瓜田不堪雨水浸泡，幾乎全軍覆沒而無法採收，市議員郭鴻儀昨會同市府相關單位及農改場前往會勘，希望政府儘速盤點大雨造成的農損。

農業局：兩區西瓜損害達現金救助

市府農業局表示，現勘結果仁德區西瓜及香瓜損害程度均達全區廿％的災損救助標準，歸仁區則只有西瓜達損害程度，香瓜則未達標準，兩區西瓜初估災損面積約七十五公頃，香瓜則為十八公頃，今將再前往鄰近的新化、新市等瓜田勘查。

今將勘查新化、新市瓜田受損情形

陳姓農民表示，歸仁、仁德因原先就屬於低窪地區，排水不易，耕作時，已特地墊高種植區，以利排水系統發揮作用，但仍敵不過瞬間強降雨，七月初已有些西瓜受損，加上近日的大雨，瓜果過度吸水，自己種植的西瓜、香瓜等幾乎全毀，根本無法採收。

陳姓農民說，土地是和台糖承租種植，損失除農地年租金每公頃約六萬元外，還有幼苗、肥料、農藥等費用，初估損失金額無法想像，期盼政府可幫忙補貼，至少還有機會翻土繼續耕作，減少損失。

議員：應儘快盤點農損 給予補助

郭鴻儀說，極端氣候來臨，農損評估也該與時俱進，許多瓜果類因雨水農損時，一開始表面不容易看出問題，且非一次破壞所造成的隱藏性農損，政府不會特別提出補助方案，但卻讓農民損失慘重，農業局應儘快盤點近日大雨造成的農損，提報農糧署評估研議適當補助。

呼籲農友主動提報 加速勘災作業

農業局指出，現勘結果將提報農委會農糧署公告現金救助災區，並開放十日內申請現金救助，呼籲農友若遇災損，可主動向土地所在地的區公所提報，以加速勘災作業。

另外，葉姓鳥友昨在七股一處大潮溝，發現「陳屍」一尾重達百餘斤的大龍膽石斑，台江漁樂園執行長李進添表示，大潮溝內會出現龍膽石斑，有可能是附近魚塭有放養龍膽石斑魚苗，吃雜魚、「外料」的龍膽石斑生長速度會特別快，可能最近台南雨下太多，潮溝的水太淡，龍膽石斑可能適應不良或是受污水等因素才死亡。

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